▲ 【電視廣播TVB】前星島CEO蕭世和任TVB商務總經理 曾志偉回巢8個月再升職

電視廣播（00511，TVB）再有人事變動，TVB宣布，星島集團 （1105） 前行政總裁蕭世和獲委任成為總經理（商務營運），並將於下周一（10月4日）履新，負責電視台的市場及商務營運管理。此外今年1月才加入管理層的曾志偉將會升職，成為總經理（節目內容營運），負責無綫電視的主要內容營運。

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TVB指，在新職位上，蕭世和將全面負責無綫電視的市場及商務營運管理，推動提高TVB 跨平台的協同效應和效率，並指導公司內外的企業傳訊活動，以及制定集團的整體品牌策略及定位。蕭世和將向行政委員會彙報。

曾志偉由副總經理（綜藝、音樂製作及節目）升任總經理（節目內容營運）後，TVB 稱，將全面負責無綫電視的主要內容營運，包括各類內容 （綜藝、合拍劇、音樂）的製作，以及節目採購及策劃。集團表現，相信憑藉曾志偉的經驗，無綫電視在內容創作的核心競爭力將繼續強化。曾志偉將向行政委員會彙報。

TVB稱，深信隨著新領導層的任命安排，TVB將更有效率地執行正在進行的重組工作，並讓TVB的業務重拾增長軌跡。

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編輯：李哲毅