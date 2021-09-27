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輝瑞CEO料要每年接種新冠疫苗 1年内可如常生活

環球社會熱點 14:05 2021/09/27

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各國民眾都憧憬新冠肺炎疫情可盡快結束。輝瑞（Pfizer）行政總裁布拉接受美媒訪問時表示，他預計民眾在一年内可恢復正常生活，但很可能每年都要接種新冠疫苗，與另一間藥廠Moderna的行政總裁看法近似。

【新冠疫苗】紐約州擬用國民警衛隊人員 頂替唔打針醫護 【下一頁】

Moderna行政總裁邦塞爾（Stéphane Bancel）早前接受採訪時表示，他預計隨著新冠疫苗產量增加，人們有機會在一年內恢復正常生活。

布拉（Albert Bourla）周日（26日）接受美國廣播公司（ABC）訪問，主持詢問他是否同意邦塞爾的看法。

布拉表示，他也預計民眾有望在一年内恢復正常生活（within a year I think we will be able to come back to normal life）。

他認為恢復正常生活並非代表人們可徹底擺脫新冠肺炎病毒，稱變種病毒仍可能會繼續出現，他不認為人們無需接種新冠疫苗仍能如常生活。

布拉認為最有可能出現的情況，就是人們每年都需要接種新冠疫苗，就有如過往需每年接種流感疫苗以協助對抗變種病毒。

【新冠疫苗】6000萬美國人可接種加強劑 拜登都會打 【下一頁】

世界衛生組織（WHO）強烈反對各國現時廣泛為民眾接種加強劑，強調富國應該先提供多出的劑量給疫苗接種率落後的貧國。

布拉周日表示，他認為究竟人們是否需要接種加強劑，應成為各國衡量是否批准加強劑的唯一標準。

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責任編輯：鄭錦玲

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