輝瑞CEO料要每年接種新冠疫苗 1年内可如常生活

各國民眾都憧憬新冠肺炎疫情可盡快結束。輝瑞(Pfizer)行政總裁布拉接受美媒訪問時表示,他預計民眾在一年内可恢復正常生活,但很可能每年都要接種新冠疫苗,與另一間藥廠Moderna的行政總裁看法近似。

Moderna行政總裁邦塞爾(Stéphane Bancel)早前接受採訪時表示,他預計隨著新冠疫苗產量增加,人們有機會在一年內恢復正常生活。

布拉(Albert Bourla)周日(26日)接受美國廣播公司(ABC)訪問,主持詢問他是否同意邦塞爾的看法。

布拉表示,他也預計民眾有望在一年内恢復正常生活(within a year I think we will be able to come back to normal life)。

他認為恢復正常生活並非代表人們可徹底擺脫新冠肺炎病毒,稱變種病毒仍可能會繼續出現,他不認為人們無需接種新冠疫苗仍能如常生活。

布拉認為最有可能出現的情況,就是人們每年都需要接種新冠疫苗,就有如過往需每年接種流感疫苗以協助對抗變種病毒。

世界衛生組織(WHO)強烈反對各國現時廣泛為民眾接種加強劑,強調富國應該先提供多出的劑量給疫苗接種率落後的貧國。

布拉周日表示,他認為究竟人們是否需要接種加強劑,應成為各國衡量是否批准加強劑的唯一標準。

責任編輯:鄭錦玲