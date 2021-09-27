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英政府暫時豁免競爭法規管 穩定燃料供應

環球社會熱點 13:51 2021/09/27

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英國能源供應受限，民眾擔心供應中斷引發恐慌性入油。據悉英國政府正制定穩定燃料供應的措施，當局決定將石油公司暫時豁免受《1998年競爭法》規管，允許能源公司共享重要市場資訊，以及為最短缺的地區優先供油。

約翰遜或出動軍隊協助 穩定燃油供應 【下一頁】

商業、能源及工業策略大臣關浩霆（Kwasi Kwarteng）表示，英國燃料供應充裕，但供應鏈存在缺失，導致石油難以及時運送至加油站。關浩霆續指，政府設有長期應急計劃來維持燃料供應，宣布將石油行業暫時免受《1998年競爭法》規管，讓能源公司共享市場資訊，為石油最短缺的地區優先提供燃油。

《1998年競爭法》旨在限制壟斷商業行為、防止濫用市場支配地位。今次暫時放寬將允許英國政府與眾多能源生產商、供應商、運輸商及零售商作出建設性合作，盡可能減少燃料供應短缺的影響。

英國料發5000臨時司機簽證 應對供應鏈中斷危機 【下一頁】

此外，《衛報》報道指，首相約翰遜（Boris Johnson）計劃周一（27日）在內閣會議期間，考慮出動軍隊協助運送燃料穩定供應， 內閣成員屆時還會討論其他方案。

英國汽油零售商協會（PRA）透露，旗下近5,500個獨立商戶顯示，50%至90%商戶已報稱燃料耗盡，並預測剩餘商戶亦將用完。

貨車司機短缺亦逐漸影響英國能源供應，導致恐慌購買及加油站大排長龍。能源行業多家公司發表聯合聲明，指出現時的短缺源自民眾的恐慌購買，並非全國能源短缺。

責任編輯：郭麗明

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