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【新冠疫苗】紐約州擬用國民警衛隊人員 頂替唔打針醫護

環球社會熱點 13:26 2021/09/27

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美國紐約州早前宣布，強制所有醫護人員必需接種新冠肺炎疫苗，但仍有為數不少醫護拒絕接種。據悉，紐約州有意動用國民警衛隊成員，替代未肯接種疫苗的醫護，解決醫療人手不足問題。

【新冠疫苗】6000萬美國人可接種加強劑 拜登都會打 【下一頁】

紐約州周末發表聲明，指出州長霍楚爾（Kathy Hochul）制定計劃，將容許她宣布紐約州進入緊急狀態，以透過聘用他州有牌醫療專業人士及退休護士，以增加醫護人員供應，解決醫療系統人手不足問題。

霍楚爾在聲明中更尋求動用曾接受醫療訓練的國民警衛隊（National guard），維持醫院及其他醫療設施的相關人員數量。霍楚爾指出，紐約州約45萬醫院醫護中，約16%即7萬人左右未完成疫苗接種。聲明中，霍楚爾亦讚揚所有完成接種的醫護人員，並呼籲未接種者應該盡快打疫苗，以繼續提供醫療服飾。

【新冠疫苗】紐約強制教職員打針 遭法院頒臨時禁令 【下一頁】

由於有部分人出於宗教理由拒絕接種，霍楚爾周日（26日）出席教堂活動時，促請基督教人士協助，提高接種率。霍楚爾表示，希望更多基督教人士加強推廣疫苗。霍楚爾的辦公室亦表明，因不願接種疫苗的醫護人員除非有醫生證明，否則不符合領取失業保險金的資格。

除了醫護人員，紐約州的教職員同樣被要求強制接種。在教職員強制接種令生效前，美國上訴法庭下達臨時禁制，周三（29日）將會召開聽證會。

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責任編輯：吳漢培

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