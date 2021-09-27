  • 32°C
香港時間 : 2021927日 (一) 14:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】英研究：疫情縮短預期壽命逾2年 二戰後最大跌幅

環球社會熱點 13:37 2021/09/27

分享：

新冠肺炎疫情肆虐全球，已造成近5百萬人死亡。有研究指因為新冠疫情，人類預期壽命縮短逾2年，錄得自二次世界大戰後最大跌幅。研究亦發現，男性的跌幅較女性多。研究表示，不同國家民眾預期壽命受官方公布死亡數據影響。

阿斯利康疫苗研發者：新冠肺炎料變普通感冒 【下一頁】

英國牛津大學研究分析29個國家數據，周一（27日）公布研究結果表示，當中22個國家人類壽命較2019年縮短半年以上，當中包括歐洲多國、美國及智利。研究指整體而言，29個國家中有27個，人均預期壽命錄得下降。

大部分國家男性預期壽命跌幅大於女性，其中以美國男性跌幅最大，與2019年相比，預期壽命縮短2.2年。美國死亡率上升主要由60歲以下人士死亡導致，而歐洲則主要由60歲以上長者導致。結果亦顯示，15個國家男性壽命縮短超過1年，女性預期壽命跌幅逾1年僅得11個國家。

為美國死亡人數最多傳染病 超西班牙流感 【下一頁】

牛津大學表示，不同國家民眾預期壽命數據受官方公布的死亡數字影響。研究主要專家卡什亞普（Ridhi Kashyap）表示，結果直接反映疫情的影響，證實疫情對多國造成重大衝擊。她呼籲更多中低收入國家提供死亡率數據，以更好了解疫情對全球的影響。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

相關文章

阿斯利康疫苗研發者：新冠肺炎料變普通感冒
2021/09/24
阿斯利康疫苗研發者：新冠肺炎料變普通感冒
巴西衛生部長確診新冠肺炎 去過聯合國大會
2021/09/22
巴西衛生部長確診新冠肺炎 去過聯合國大會
【新冠肺炎】為美國死亡人數最多傳染病 超西班牙流感
2021/09/21
【新冠肺炎】為美國死亡人數最多傳染病 超西班牙流感
【新冠肺炎】世衛：不太可能消滅病毒 或如流感共存
2021/09/08
【新冠肺炎】世衛：不太可能消滅病毒 或如流感共存
馬來西亞擬改防疫策略 新冠肺炎只當風土病
2021/09/07
馬來西亞擬改防疫策略 新冠肺炎只當風土病

你可能感興趣

阿斯利康疫苗研發者：新冠肺炎料變普通感冒
08:05 2021/09/24
阿斯利康疫苗研發者：新冠肺炎料變普通感冒
巴西衛生部長確診新冠肺炎 去過聯合國大會
14:20 2021/09/22
巴西衛生部長確診新冠肺炎 去過聯合國大會
【新冠肺炎】為美國死亡人數最多傳染病 超西班牙流感
11:03 2021/09/21
【新冠肺炎】為美國死亡人數最多傳染病 超西班牙流感
傳染病 疫情 牛津大學 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 歐洲 二次大戰 美國 智利

上一篇文章

英政府暫時豁免競爭法規管 穩定燃料供應

下一篇文章

【新冠疫苗】紐約州擬用國民警衛隊人員 頂替唔打針醫護
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（09月27日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月27日 時間14:00）
英國女教師東倫敦公園遇害 警方拘捕第3名男子（第二版）
英國女教師東倫敦公園遇害 警方拘捕第3名男子（第二版）
英國汽油食物短缺 官員警告面臨艱難冬天
英國汽油食物短缺 官員警告面臨艱難冬天
英國燃料告急排大隊爭入油 多間加油站暫停營業
英國燃料告急排大隊爭入油 多間加油站暫停營業
供應鏈大亂 美Costco限購廁紙等日用品
供應鏈大亂 美Costco限購廁紙等日用品
塔利班市中心吊屍示眾 稱要阻嚇綁架犯
塔利班市中心吊屍示眾 稱要阻嚇綁架犯