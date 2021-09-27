【新冠肺炎】英研究：疫情縮短預期壽命逾2年 二戰後最大跌幅

新冠肺炎疫情肆虐全球，已造成近5百萬人死亡。有研究指因為新冠疫情，人類預期壽命縮短逾2年，錄得自二次世界大戰後最大跌幅。研究亦發現，男性的跌幅較女性多。研究表示，不同國家民眾預期壽命受官方公布死亡數據影響。

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英國牛津大學研究分析29個國家數據，周一（27日）公布研究結果表示，當中22個國家人類壽命較2019年縮短半年以上，當中包括歐洲多國、美國及智利。研究指整體而言，29個國家中有27個，人均預期壽命錄得下降。

大部分國家男性預期壽命跌幅大於女性，其中以美國男性跌幅最大，與2019年相比，預期壽命縮短2.2年。美國死亡率上升主要由60歲以下人士死亡導致，而歐洲則主要由60歲以上長者導致。結果亦顯示，15個國家男性壽命縮短超過1年，女性預期壽命跌幅逾1年僅得11個國家。

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牛津大學表示，不同國家民眾預期壽命數據受官方公布的死亡數字影響。研究主要專家卡什亞普（Ridhi Kashyap）表示，結果直接反映疫情的影響，證實疫情對多國造成重大衝擊。她呼籲更多中低收入國家提供死亡率數據，以更好了解疫情對全球的影響。

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責任編輯：李俊儀