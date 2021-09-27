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【德國大選】國會議席勢超上屆 各政黨有幾多議席？

環球政治 12:53 2021/09/27

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德國大選初步點算結果顯示，社會民主黨的得票率略高於執政多年的基督教民主聯盟，預計成為德國國會最大黨。德媒盤點各個政黨於德國大選的得票率，估算各政黨料可於國會取得幾多議席。

【德國大選】社民黨料險勝 基民盟得票率創新低 【下一頁】

德國有逾6,000萬名合資格選民，每個選民手握兩票，分別投出299個選區的議員及自己支持的政黨，各大政黨的得票率會決定其國會議席數字，合共產生最少598席。

德媒按照各大政黨的得票率，統計出各黨暫時可於國會奪得的議席數字，顯示新一屆國會最少產生730席，多於現屆國會的709席。

各黨截至本港周一（27日）中午的得票率及議席數字

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隨著默克爾（Angela Merkel）退任德國總理，基民盟及其盟友基督教社會聯盟（CSU）於今次大選失利，得票率較上次大選急挫超過8個百分點，為保守派自二戰以來最低的支持率。

【德國大選】投票開始 默克爾所屬黨民調追貼社民黨 【下一頁】

基民盟總統候選人拉舍特（Armin Laschet ）呼籲在聖誕節前籌組新政府，而默克爾期間將繼續擔任看守總理。

所有得票率超過5%的政黨都保證可於國會取得議席，以確保政黨不論規模大小，都有機會進入國會。德媒更預計今次大選點票完成後，有機會產生超過800席。

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責任編輯：鄭錦玲

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