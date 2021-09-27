  • 33°C
香港時間 : 2021927日 (一) 13:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

今日推介中國軟件｜分析吉利、聯通、潤泥、李寧、洛鉬最新部署

股市 13:01 2021/09/27

分享：

恒生指數中午收報24259點，升67點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介中國軟件 （00354） ，另亦會分析吉利 （00175） 、聯通 （00762） 、潤泥 （01313） 、李寧 （02331） 、洛鉬 （03993） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

《香港經濟日報集團》免責聲明
本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

*重溫HKET「財經台」節目＊

早上11：45《ET午市精點》恒指受制二萬五【按此】

早上09：00《ET開市直擊》譚朗蔚一口氣分析廿隻投資者關心股份【按此】

 

港股 中國軟件國際（00354） 吉利汽車（00175） 中國聯通（00762） 華潤水泥控股（01313） 李寧（02331） 洛陽鉬業（03993） 石鏡泉

上一篇文章

【港股市況】恒生指數午後初段升約70點　中海油升5%、恒大汽車跌一成（不斷更新）

下一篇文章

【財經台今日有咩睇】全新直播節目時間表 （不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【香港男神】聚餐合照曝光　新世界鄭志剛與劍神張家朗都鐘意呢樣食物？（多圖）
【香港男神】聚餐合照曝光　新世界鄭志剛與劍神張家朗都鐘意呢樣食物？（多圖）
【阿里巴巴9988】阿里外資大戶搬千億大貨到港　恐又伺機減持
【阿里巴巴9988】阿里外資大戶搬千億大貨到港　恐又伺機減持
【人幣定存】南商加人民幣半年定存息、全城第二高　人行央票超購近5倍吸金額創今年高
【人幣定存】南商加人民幣半年定存息、全城第二高　人行央票超購近5倍吸金額創今年高
【高息股攻略】四隻煤炭股收息逾8厘、最高達14.8厘？
【高息股攻略】四隻煤炭股收息逾8厘、最高達14.8厘？
【恒大3333】恒大汽車深夜宣布財困　若未能引入戰投或出售資產　對恒馳量產存重大負面影響
【恒大3333】恒大汽車深夜宣布財困　若未能引入戰投或出售資產　對恒馳量產存重大負面影響
【恒大3333】恒大起家融資曾達19.5厘　玩盡融資擴張逾十年
【恒大3333】恒大起家融資曾達19.5厘　玩盡融資擴張逾十年