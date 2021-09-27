【美股期貨】道指期貨升145點　納指期貨升0.4%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美股上周五高位整固，道指反覆升33點，連升三日。美股期貨於周一亞洲時段上升，其中道指期貨升145點，納指期貨升0.4%。本周迎來基建法案到眾議院「闖關」，另國會債務上限及政府撥款可否通過也是潛在市場風險。至於美國今日將公布8月耐用品訂單。

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焦點新聞︰

【美股一周前瞻】聚焦美基建方案及國會債務上限法案「闖關」 周五公布PCE物價指數 專家料美股波動增加

即市走勢︰

【12：27】道指期貨升145點或0.4%，報34943點；標指期貨升16點，報4472點；納指期貨升53點或0.4%，報15382點。

【08：00】富途據報籌備在港第二上市 目標年底前掛牌

【07：30】馬斯克：Tesla將擴大對中國投資

【07：30】多位儲局官員在議息後發表講話，支持在11月開始減購債，市場正評估聯儲局退市前景，並關注美國債務上限問題何時解決，政府會否陷入停擺。美股上周五高位整固，道指曾回吐逾百點，收市最終連升三日，收市道指升33點，報34798點；納指跌4點，報15047點；標指升6點，報4455點。

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責任編輯︰梁浩碩