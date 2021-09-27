  • 30°C
香港時間 : 2021927日 (一) 19:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股期貨】憂能源危機+內房風險　道指期貨升不足百點　納指期貨跌0.3%（不斷更新）

股市 18:34 2021/09/27

分享：

美股動態不斷更新

市場在權衡中國房地產的債務風險，及環球能源危機可能進一步抑制全球經濟增長，促使企業盈利下降。市場將觀察聯儲局官員講話，包括主席鮑威爾與國會的會議，加上美國基建法案和延長債務上限的法案將要到眾議院「闖關」，均會為市場帶來波動。美國今日將公布8月耐用品訂單。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點新聞︰

【美股一周前瞻】聚焦美基建方案及國會債務上限法案「闖關」　周五公布PCE物價指數　專家料美股波動增加

即市走勢︰

【18：34】期貨升幅續收窄，道指期貨升94點，納指期貨跌逾0.3%。

【17：53】道指期貨升127點，納指期貨跌0.2%。

【17：52】【國際油價】高盛：兩大原因料布油年底升至90美元

【12：27】道指期貨升145點或0.4%，報34943點；標指期貨升16點，報4472點；納指期貨升53點或0.4%，報15382點。

【08：00】富途據報籌備在港第二上市　目標年底前掛牌

【07：30】馬斯克：Tesla將擴大對中國投資

【07：30】多位儲局官員在議息後發表講話，支持在11月開始減購債，市場正評估聯儲局退市前景，並關注美國債務上限問題何時解決，政府會否陷入停擺。美股上周五高位整固，道指曾回吐逾百點，收市最終連升三日，收市道指升33點，報34798點；納指跌4點，報15047點；標指升6點，報4455點。

美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

一鍵攞齊全 港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結 

責任編輯︰梁浩碩

****同場加映****
登入HKET「財經台」收看／收聽貼市財經資訊及分析!
重溫【ET開市直擊】- 港股唞一唞 美股短綫玩幾手（附Time code） 

 

美股 標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數

上一篇文章

【譚仔上市】譚仔2217孖展19億元超額認購逾12倍　國際配售已足額（不斷更新）

下一篇文章

【恒指夜期+北水】北水吸資近27億　加倉騰訊20億　恒指夜期升9點（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒大3333】恒大起家融資曾達19.5厘　玩盡融資擴張逾十年
【恒大3333】恒大起家融資曾達19.5厘　玩盡融資擴張逾十年
【香港男神】聚餐合照曝光　新世界鄭志剛與劍神張家朗都鐘意呢樣食物？（多圖）
【香港男神】聚餐合照曝光　新世界鄭志剛與劍神張家朗都鐘意呢樣食物？（多圖）
【阿里巴巴9988】阿里外資大戶搬千億大貨到港　恐又伺機減持
【阿里巴巴9988】阿里外資大戶搬千億大貨到港　恐又伺機減持
【高息股攻略】四隻煤炭股收息逾8厘、最高達14.8厘？
【高息股攻略】四隻煤炭股收息逾8厘、最高達14.8厘？
【人幣定存】南商加人民幣半年定存息、全城第二高　人行央票超購近5倍吸金額創今年高
【人幣定存】南商加人民幣半年定存息、全城第二高　人行央票超購近5倍吸金額創今年高
【恒大3333】恒大汽車深夜宣布財困　若未能引入戰投或出售資產　對恒馳量產存重大負面影響
【恒大3333】恒大汽車深夜宣布財困　若未能引入戰投或出售資產　對恒馳量產存重大負面影響