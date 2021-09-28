【美股市況】道指升153點　納指跌0.3%　紐約油漲近2%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

市場在權衡中國房地產的債務風險，及環球能源危機可能進一步抑制全球經濟增長，美股開市，道指逆市向上，因能源股及券商股等造好；美國時間11時30分拍賣雙債，分別是600億美元2年期及610億美元的5年期債，息債先遭拋售，債息上升，10年期美債息升穿1.5厘，為今年6月來首次，拖累納指早段跌近0.6%。

聯儲局理事布雷納德（Lael Brainard）周一在講話中表示，美國就業仍遠未達到聯儲局開始減少每月購債規模的標準，強調疫情可能重繎的風險，將對企業招聘造成障礙直至秋季。

紐約聯儲銀行行長威廉斯表示，儲局在明年中之前完成縮減購債規模可能是合理的，但具體時間尚未確定。

萬億美元基建呼之欲出！美國眾議院將於周四投票，獲批後將生效。眾議院民主黨籍議長佩洛西稱，白宮和民主黨力推的3.5萬億美元預算支出法案將比「預期得規模要小」，仍尋求圍繞上調債務上限進行跨黨派投票。分析稱，周四是美國聯邦政府是否臨時停擺的最後期限，本周堪稱「拜登總統任內最重要的幾天」。

【儲局官員】布雷納德：美就業市場 未改善至儲局應縮減買債的階段

【儲局官員】威廉斯：倘美經濟續改善 或快開始減買債

【儲局官員】威廉斯：到2022年中結束縮減買債可能是合理

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焦點新聞︰

【美股一周前瞻】聚焦美基建方案及國會債務上限法案「闖關」 周五公布PCE物價指數 專家料美股波動增加

即市走勢︰

【02：53】新能源車板塊漲跌互現，Workhorse漲近10%，FISKER漲5.06%，蔚來汽車漲3.21%，特斯拉漲2.83%，法拉第未來跌9.43%，小牛電動跌0.12%。

【02：32】紐約 11月原油期貨收漲1.47美元，漲幅1.99%，報75.45美元；倫敦布蘭特7月原油期貨收漲1.44美元，漲幅1.84%，報79.53美元

【02：20】納指跌幅收窄至50點或0.3%，早市一度跌182點或1.2%；道指則升153點或0.4%, 報34951點；標指跌3點

【01：54】美股抗疫概念持續走弱，諾瓦瓦克斯醫藥(NVAX.O)跌超8%，BioNTech SE(BNTX.O)跌6.84%，Moderna(MRNA.O)跌超5%，阿斯利康(AZN.O)跌2.38%。

【01：50】紐約12月黃金期貨收漲0.02%，報1752.00美元。

【01：16】聯儲局周一（9月27日）逆回購工具使用規模為1.297萬億美元。

【01：03】美國財政部拍賣五年期國債，得標利率0.990%，投標倍數2.37，間接得標創2020年3月份以來新低。

【00：50】美股三大指數個別發展，科技股普遍下滑，道指升93點或0.3%，報34891點；納指跌126點或0.8%，報14921點；標指跌11點或0.3%，報4443點

【22：33】道指升逾250點，納指跌0.5%。美債息一度漲穿1.51厘，推升大型銀行股，美銀、高盛漲逾2%；摩通、花旗漲逾1%。

【21：30】美股開市，道指升52點，標指跌7點或近0.2%，納指跌85點或近0.6%。

【20：32】道指期貨升5點，納指期貨跌逾0.8%。10年期美債息站上1.5厘，為6月以來首次。

【18：34】期貨升幅續收窄，道指期貨升94點，納指期貨跌逾0.3%。

【17：53】道指期貨升127點，納指期貨跌0.2%。

【17：52】【國際油價】高盛：兩大原因料布油年底升至90美元

【12：27】道指期貨升145點或0.4%，報34943點；標指期貨升16點，報4472點；納指期貨升53點或0.4%，報15382點。

【08：00】富途據報籌備在港第二上市 目標年底前掛牌

【07：30】馬斯克：Tesla將擴大對中國投資

【07：30】多位儲局官員在議息後發表講話，支持在11月開始減購債，市場正評估聯儲局退市前景，並關注美國債務上限問題何時解決，政府會否陷入停擺。美股上周五高位整固，道指曾回吐逾百點，收市最終連升三日，收市道指升33點，報34798點；納指跌4點，報15047點；標指升6點，報4455點。

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責任編輯︰梁浩碩

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