【美股市況】納指升0.7%　道指升幅收窄至46點　油價跌逾1%（不斷更新）

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美國今日多位聯儲局官員將會發表講話。美股開市造好，三大指數高開，道指升逾百點。

美國公布首次申領失業救濟申請人數，上周首次申領失業救濟金人數升至36.2萬人，高於預期的33萬人。截至前一周，持續申領人數為279萬，高過市場預期的280.2萬人。

另外，美國第二季度GDP終值為按季增6.7%，高於修正值為6.6%。而季內，個人消費升12%，高於修正值的11.9%。

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即市走勢︰

【21：57】道指升46點，納指升0.7%，標指升17點。不過國際油價跌逾1%，布油跌1.3%，報77.1元，紐約期油跌1.6%，報73.64美元。

【21：30】美股開市，道指升159點，報34549點，納指升0.5%，報14587點，標指升17點，報4376點。美國10年期債息微升，報1.54厘。

【20：51】道指期貨暫升逾百點，納指期貨升0.5%

【18：37】道指期貨升137點，納指期貨升0.4%，標指期貨升16點。美滙續升，處94.48。

【12：23】道指期貨升156點，報34547點；標指期貨升22點或0.5%，報4381點；納指期貨升94點或0.6%，報14847點。

【11：00】Cathie Wood 減磅21億港元Tesla 上周曾宣稱會升至3000美元

*同場加映 * 北水停、港股靜 美股十月有冇景？（附Time code）

==以下9月29日（周三）股市==

美債息回軟，美滙指數升穿94關，為去年11月以來首次，美股個別發展，納指反覆偏軟，道指與標指則高位回順。道指高一度反彈280點，收市升90點，報34390點；標指升6點，報4359點；納指則跌34點，報14512點。波音公司漲3.2%；特斯拉（Tesla）升0.5%。

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美國資產管理公司Marathon趁低吸納中國恒大 （03333） 債券，涉一款2023年到期、年利率10%的美元債，並計劃增持。公司估計恒大可能在短期內支付部分美元債利息，有望帶動債價反彈。

美滙指數尾段升0.69%至94.41。10年期美債息一度跌破1.5厘水平，最新報1.54厘。

美元呈強，金價跌至近半年以來最低位。紐約期金跌14.6美元或0.8%，報1722.9美元。

美國每周原油庫存自7月以來首回升，紐約期油收市報74.83美元，回吐0.6%。布蘭特期油回落0.57%，報78.64美元。

聯儲局主席鮑威爾表示，美國當前通脹率上升與經濟重啟有關，未來不會出現持續性的高通脹。他指供給側在拖美國經濟的後腿，隨著供應瓶頸問題得到控制或趨於緩和，通脹料將出現回落。

美國國會預算辦公室（CBO）指出， 美國可能在10月底前達到債務上限；最有可能的情況是，美國將在10月底到11月初達到債務上限。

法國財長勒梅爾表示，七國集團財長就全球稅收談判具有建設性，正在這方面取得進展，下周可能就全球稅收達成主要協議。

【儲局表態】鮑威爾：物價飈升 不會導致持續性高通脹

【美股焦點】花旗多數機構客戶憂持續性通脹 料美股存在回調風險

即市走勢：

【02：32】紐約11月原油期貨收跌0.46美元，跌幅0.61%，報74.83美元；倫敦布蘭特11月原油期貨收跌0.45美元，跌幅0.57%，報78.64美元

【02：11】美股午市造好，道指升越34500關， 漲216點或0.6%， 報34516點；納指升38點或0.3%， 報14585點；標指升9點

【01：44】紐約12月黃金期貨收跌0.8%，報1722.90美元。

【01：18】美國聯儲局逆回購工具使用規模為1.416萬億美元，連續兩個交易日創歷史新高。

【01：10】納指轉跌21點或逾1%，報14524點；道指升114點或0.3%， 報34414點；標指升15點；波音股價升幅收窄， 暫升3.6%

【23：22】道指升177點，波音（美：BA）升近5%撐市；納指升0.36%，標指升0.5%。

【22：05】道指升134點，納指升逾0.7%，標指升逾0.5%。奈飛（美：NFLX）升4%。

【21：30】美股開市，道指升106點，納指升0.5%，標指升16點或近0.4%。

【21：14】美滙指數升穿94關，美元升勢急速，在升穿93關後，10日內再升穿94關，高見94.01，美債息回軟，道指期貨升幅收窄，至不足100點。

【18：50】道指期貨升196點，納指期貨升0.96%。10年期美債息報1.501厘。

【16：23】10年期債息回落至近1.5厘，道指期貨升195點，納指期貨升0.95%。

【12：45】【iPhone 13】日經：越南疫情窒礙iPhone組件生產 iPhone 13交貨時間將延長

【12：41】美股期貨向上，美股三大指數期貨升約0.6%。

【08：30】【芯片短缺】美光科技首季營收預估遜預期 亞洲芯片股或受影響

【08：00】【儲局表態】鮑威爾：收水條件幾滿足 布拉德： 重招應對高通脹

【07：30】耶倫警告 不提高債務上限或引發金融危機

【ET財智Talk】聯儲局或提前加息 美股仍有力再上？星展王良享教路第4季資產配置

==以下9月28日（周二）股市==

美國參議院未通過短期撥款與豁免國債上限的議案， 市場憂慮聯邦政府停擺，加上預期聯儲局即將減買債，市場避險意欲增。美滙突破93.75，為去年11月以來最高；10年期美債息曾升破1.56厘，觸發科技股拋售加劇。

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道指曾瀉614點，收市跌569點，報34299點；標指跌90點，收報4352點；納指跌423點或2.83%，收報14546點。美國財長耶倫警告，財政部將在10月18日耗盡現金，不提高債務上限，將帶來災難後果。

10年期美債息升至1.562厘，創6月以來新高。拖累大型科技股普遍下挫，Facebook股價瀉3.7%、微軟挫3.6%。

聯儲局主席鮑威爾表示，聯儲局幾乎滿足了開始縮減量化寬鬆的條件，相比之下，加息的要求顯然更高，但實現充分就業方面還有很長的路要走。他指通脹壓力表明，供需關係失調，但仍預計通脹將有所回落，會隨時間推移而消退。

立場激進的美國民主黨國會參議員沃倫（Elizabeth Warren）表明，將反對鮑威爾連任聯儲局主席，因為他在監管金融企業方面的表現差勁。

美國財長耶倫強調，如果國會不提高債務上限，就會出現金融危機和災難，將導致收益率飆升，美國人支付的利息將隨著國債借貸成本升而增加，債務違約將是一場人為制造的危機，是自己造成的巨大傷害。

世界大型企業研究會公布，美國9月消費者信心指數跌至2月以來最低，報109.3，跌幅超出市場預期，亦是連續3個月下跌，由於新型肺炎疫情惡化，加劇市場對經濟前景的擔憂。

聯儲局周二逆回購規模達1.365萬億美元，創歷史新高，反映金融體系流動性嚴重過剩。

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即市走勢︰

【1：06】道指挫606點，納指跌2.8%。

【23：45】道指挫510點，納指跌2.7%。

【22：08】道指跌357點，納指跌逾2%。

【21：31】美股開市，道指跌103點，納指跌近1.1%，標指跌29點或近0.7%。

【20：45】美滙創逾10個月高、10年美債息站1.55厘

【20：43】美滙衝上93.75水平，為去年11月來新高。

【20：41】道指期貨跌138點，納指期貨跌1.5%。

【18：33】歐股跌幅擴大，道指期貨跌166點，納指期貨跌1.6%。

【17：05】道指期貨跌108點，納指期貨跌逾1%。

【17：04】歐股下跌，德股跌0.8%、法股跌近1.2%、英股跌逾0.4%。

【12：20】微軟CEO：收購TikTok失敗是我從商以來最怪的事

【12：10】道指期貨升28點，報34897點；標指期貨跌2點，報4441點；納指期貨跌41點或0.3%，報15163點。

【10：40】一日內2名儲局官員宣布離職 此前披露去年頻炒股惹抨擊

【07：30】威廉斯：到2022年中結束縮減買債可能是合理

【07：30】布雷納德：美就業市場 未改善至儲局應縮減買債的階段

【07：30】威廉斯：倘美經濟續改善 或快開始減買債

==以下9月27日（周一）股市==

市場在權衡中國房地產的債務風險，及環球能源危機可能進一步抑制全球經濟增長，美股個別發展，10年美債息曾升越1.5厘水平，為今年6月來首次，拖累納指回落。

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美國拍賣美債收益率上漲，2年期拍賣利率0.31厘，前期為0.242厘，5年期拍賣利率0.99厘，前期為0.831厘。

銀行、工業及石油股領漲下，道指曾升263點，收市收窄至升71點，報34869點；標指跌12點，報4443點；科技股領跌，納指跌77點，報14969點。10年美債息曾升越1.5厘水平，為今年6月來首次，10年美債息最新報1.488厘。

蘋果公司跌1.1%，微軟挫1.73%；Salesforce滑落2.11%，為表現最差道指成份股。

聯儲局理事布雷納德（Lael Brainard）周一在講話中表示，美國就業仍遠未達到聯儲局開始減少每月購債規模的標準，強調疫情可能重繎的風險，將對企業招聘造成障礙直至秋季。

紐約聯儲銀行行長威廉斯表示，儲局在明年中之前完成縮減購債規模可能是合理的，但具體時間尚未確定。

全球最大資產管理公司貝萊德表示，中國股票市場已經大幅下跌，基本因素處於具建設性水平，適宜考慮趁低吸納。貝萊德仍維持中國股市「中性」投資評級不變，但相信以風險及回報衡量，投資中國股的時機可能很快出現。

歐股周一先升後回吐，Stoxx 600收市下滑0.19%，科技股跌1.5%。油氣股逆市升2.8%。

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焦點新聞︰

【美股一周前瞻】聚焦美基建方案及國會債務上限法案「闖關」 周五公布PCE物價指數 專家料美股波動增加

即市走勢︰

【02：53】新能源車板塊漲跌互現，Workhorse漲近10%，FISKER漲5.06%，蔚來汽車漲3.21%，特斯拉漲2.83%，法拉第未來跌9.43%，小牛電動跌0.12%。

【02：32】紐約 11月原油期貨收漲1.47美元，漲幅1.99%，報75.45美元；倫敦布蘭特7月原油期貨收漲1.44美元，漲幅1.84%，報79.53美元

【02：20】納指跌幅收窄至50點或0.3%，早市一度跌182點或1.2%；道指則升153點或0.4%， 報34951點；標指跌3點

【01：54】美股抗疫概念持續走弱，諾瓦瓦克斯醫藥（NVAX.O）跌超8%，BioNTech SE（BNTX.O）跌6.84%，Moderna（MRNA.O）跌超5%，阿斯利康（AZN.O）跌2.38%。

【01：50】紐約12月黃金期貨收漲0.02%，報1752.00美元。

【01：16】聯儲局周一（9月27日）逆回購工具使用規模為1.297萬億美元。

【01：03】美國財政部拍賣五年期國債，得標利率0.990%，投標倍數2.37，間接得標創2020年3月份以來新低。

【00：50】美股三大指數個別發展，科技股普遍下滑，道指升93點或0.3%，報34891點；納指跌126點或0.8%，報14921點；標指跌11點或0.3%，報4443點

【22：33】道指升逾250點，納指跌0.5%。美債息一度漲穿1.51厘，推升大型銀行股，美銀、高盛漲逾2%；摩通、花旗漲逾1%。

【21：30】美股開市，道指升52點，標指跌7點或近0.2%，納指跌85點或近0.6%。

【20：32】道指期貨升5點，納指期貨跌逾0.8%。10年期美債息站上1.5厘，為6月以來首次。

【18：34】期貨升幅續收窄，道指期貨升94點，納指期貨跌逾0.3%。

【17：53】道指期貨升127點，納指期貨跌0.2%。

【17：52】【國際油價】高盛：兩大原因料布油年底升至90美元

【12：27】道指期貨升145點或0.4%，報34943點；標指期貨升16點，報4472點；納指期貨升53點或0.4%，報15382點。

【08：00】富途據報籌備在港第二上市 目標年底前掛牌

【07：30】馬斯克：Tesla將擴大對中國投資

【07：30】多位儲局官員在議息後發表講話，支持在11月開始減購債，市場正評估聯儲局退市前景，並關注美國債務上限問題何時解決，政府會否陷入停擺。美股上周五高位整固，道指曾回吐逾百點，收市最終連升三日，收市道指升33點，報34798點；納指跌4點，報15047點；標指升6點，報4455點。

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責任編輯︰梁浩碩

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