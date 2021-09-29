【美股市況】收水在即 道指瀉逾600點 納指挫2.8% 債息曾升破1.56厘（不斷更新）

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美國參議院未通過短期撥款與豁免國債上限的議案上市場憂慮聯邦政府停擺，加上預期聯儲局即將減買債，市場避險意欲增。美滙突破93.75，為去年11月以來最高；10年期美債息曾升破1.56厘，觸發科技股拋售加劇。美股三大指數跌幅擴大，道指挫逾600點，納指跌逾2.8%。

10年期美債息升至1.562厘，創6月以來新高。拖累大型科技股普遍下挫，Facebook股價瀉4%、微軟挫3.2%。

聯儲局主席鮑威爾表示，聯儲局幾乎滿足了開始縮減量化寬鬆的條件，相比之下，加息的要求顯然更高，但實現充分就業方面還有很長的路要走。他指通脹壓力表明，供需關係失調，但仍預計通脹將有所回落，會隨時間推移而消退。

美國財長耶倫強調，如果國會不提高債務上限，就會出現金融危機和災難，將導致收益率飆升，美國人支付的利息將隨著國債借貸成本升而增加，債務違約將是一場人為制造的危機，是自己造成的巨大傷害。

世界大型企業研究會公布，美國9月消費者信心指數跌至2月以來最低，報109.3，跌幅超出市場預期，亦是連續3個月下跌，由於新型肺炎疫情惡化，加劇市場對經濟前景的擔憂。

聯儲局周二逆回購規模達1.365萬億美元，創歷史新高，反映金融體系流動性嚴重過剩。

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即市走勢︰

【1：06】道指挫606點，納指跌2.8%。

【23：45】道指挫510點，納指跌2.7%。

【22：08】道指跌357點，納指跌逾2%。

【21：31】美股開市，道指跌103點，納指跌近1.1%，標指跌29點或近0.7%。

【20：45】美滙創逾10個月高、10年美債息站1.55厘

【20：43】美滙衝上93.75水平，為去年11月來新高。

【20：41】道指期貨跌138點，納指期貨跌1.5%。

【18：33】歐股跌幅擴大，道指期貨跌166點，納指期貨跌1.6%。

【17：05】道指期貨跌108點，納指期貨跌逾1%。

【17：04】歐股下跌，德股跌0.8%、法股跌近1.2%、英股跌逾0.4%。

【12：20】微軟CEO：收購TikTok失敗是我從商以來最怪的事

【12：10】道指期貨升28點，報34897點；標指期貨跌2點，報4441點；納指期貨跌41點或0.3%，報15163點。

【10：40】一日內2名儲局官員宣布離職 此前披露去年頻炒股惹抨擊

【07：30】威廉斯：到2022年中結束縮減買債可能是合理

【07：30】布雷納德：美就業市場 未改善至儲局應縮減買債的階段

【07：30】威廉斯：倘美經濟續改善 或快開始減買債

==以下9月27日（周一）股市==

市場在權衡中國房地產的債務風險，及環球能源危機可能進一步抑制全球經濟增長，美股個別發展，10年美債息曾升越1.5厘水平，為今年6月來首次，拖累納指回落。

即睇美股收市：

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美國拍賣美債收益率上漲，2年期拍賣利率0.31厘，前期為0.242厘，5年期拍賣利率0.99厘，前期為0.831厘。

銀行、工業及石油股領漲下，道指曾升263點，收市收窄至升71點，報34869點；標指跌12點，報4443點；科技股領跌，納指跌77點，報14969點。10年美債息曾升越1.5厘水平，為今年6月來首次，10年美債息最新報1.488厘。

蘋果公司跌1.1%，微軟挫1.73%；Salesforce滑落2.11%，為表現最差道指成份股。

聯儲局理事布雷納德（Lael Brainard）周一在講話中表示，美國就業仍遠未達到聯儲局開始減少每月購債規模的標準，強調疫情可能重繎的風險，將對企業招聘造成障礙直至秋季。

紐約聯儲銀行行長威廉斯表示，儲局在明年中之前完成縮減購債規模可能是合理的，但具體時間尚未確定。

全球最大資產管理公司貝萊德表示，中國股票市場已經大幅下跌，基本因素處於具建設性水平，適宜考慮趁低吸納。貝萊德仍維持中國股市「中性」投資評級不變，但相信以風險及回報衡量，投資中國股的時機可能很快出現。

歐股周一先升後回吐，Stoxx 600收市下滑0.19%，科技股跌1.5%。油氣股逆市升2.8%。

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焦點新聞︰

【美股一周前瞻】聚焦美基建方案及國會債務上限法案「闖關」 周五公布PCE物價指數 專家料美股波動增加

即市走勢︰

【02：53】新能源車板塊漲跌互現，Workhorse漲近10%，FISKER漲5.06%，蔚來汽車漲3.21%，特斯拉漲2.83%，法拉第未來跌9.43%，小牛電動跌0.12%。

【02：32】紐約 11月原油期貨收漲1.47美元，漲幅1.99%，報75.45美元；倫敦布蘭特7月原油期貨收漲1.44美元，漲幅1.84%，報79.53美元

【02：20】納指跌幅收窄至50點或0.3%，早市一度跌182點或1.2%；道指則升153點或0.4%， 報34951點；標指跌3點

【01：54】美股抗疫概念持續走弱，諾瓦瓦克斯醫藥（NVAX.O）跌超8%，BioNTech SE（BNTX.O）跌6.84%，Moderna（MRNA.O）跌超5%，阿斯利康（AZN.O）跌2.38%。

【01：50】紐約12月黃金期貨收漲0.02%，報1752.00美元。

【01：16】聯儲局周一（9月27日）逆回購工具使用規模為1.297萬億美元。

【01：03】美國財政部拍賣五年期國債，得標利率0.990%，投標倍數2.37，間接得標創2020年3月份以來新低。

【00：50】美股三大指數個別發展，科技股普遍下滑，道指升93點或0.3%，報34891點；納指跌126點或0.8%，報14921點；標指跌11點或0.3%，報4443點

【22：33】道指升逾250點，納指跌0.5%。美債息一度漲穿1.51厘，推升大型銀行股，美銀、高盛漲逾2%；摩通、花旗漲逾1%。

【21：30】美股開市，道指升52點，標指跌7點或近0.2%，納指跌85點或近0.6%。

【20：32】道指期貨升5點，納指期貨跌逾0.8%。10年期美債息站上1.5厘，為6月以來首次。

【18：34】期貨升幅續收窄，道指期貨升94點，納指期貨跌逾0.3%。

【17：53】道指期貨升127點，納指期貨跌0.2%。

【17：52】【國際油價】高盛：兩大原因料布油年底升至90美元

【12：27】道指期貨升145點或0.4%，報34943點；標指期貨升16點，報4472點；納指期貨升53點或0.4%，報15382點。

【08：00】富途據報籌備在港第二上市 目標年底前掛牌

【07：30】馬斯克：Tesla將擴大對中國投資

【07：30】多位儲局官員在議息後發表講話，支持在11月開始減購債，市場正評估聯儲局退市前景，並關注美國債務上限問題何時解決，政府會否陷入停擺。美股上周五高位整固，道指曾回吐逾百點，收市最終連升三日，收市道指升33點，報34798點；納指跌4點，報15047點；標指升6點，報4455點。

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責任編輯︰梁浩碩

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