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【券商點睇】中金料限電限產難放鬆 下季大宗商品再展升浪

股樓投資 12:59 2021/09/27

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中金認為，今年第四季中國限電、限產的約束可能難以放鬆，大宗商品有可能再次迎來普漲行情，再通脹風險加大，但價格上漲的程度與持續性或受制於需求走弱。

【貴州茅台】新董事長提營銷定價改革 茅台股價一度漲停，請按【見下頁

能源供應方面，在夏天能源需求超預期增長後，開始出現季節性減弱，天然氣價格觸頂回落。但一波未平一波又起，「拉尼娜」可能造成冷冬的預期，加劇了全球範圍內對冬季能源短缺的擔憂，故動力煤因而表現強勢，領漲大宗商品。

【出口運輸】貨運壓力由海運伸延至陸運 航運龍頭加入鐵路業務，請按【見下頁

該行展望冷冬可能將推升海外天然氣及取暖油需求，而國內甚至可能面臨煤炭和天然氣同漲的局面，冷冬預期可能在一定程度上抵銷「雙限」對煤炭需求的影響。假定國內動力煤恢復峰值產量，在經濟平穩以及煤炭進口總量持平的情況下，第四季仍有一定短缺風險，煤炭保供壓力較大。

【延伸閱讀】港股追蹤：跨境理財通起動 6大受惠股逐個捉，請按【見下頁

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隨着「能耗雙控」政策執行進一步落地，國內限電、限產的波及範圍明顯擴大。更多上市公司發布公告披露相關影響，除了鋼鐵、水泥、化工等高耗能產業，甚至光伏等行業也開始受波及，部分地區甚至出現一刀切的「雙控」。
 

【同場加映】溫股知新：恒指睇實兩大因素 生科股同你逐隻數

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記者：林衛

股票 動力煤 通脹 行業 中國

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