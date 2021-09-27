【出口運輸】貨運壓力由海運伸延至陸運 航運龍頭加入鐵路業務

今年海上集裝箱運價不斷攀升，展望第四季，在傳統的貨運高峰時段，加上聖誕節相關商品出口需求增長的背景下，不少外貿企業及相關供應鏈已將運輸方式瞄准向陸上的中歐班列。作為「一帶一路」的重要組成部分，中歐班列為保障國際產業鏈供應鏈穩定暢通作出積極貢獻。

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內地報道指，今年中歐班列開行保持強勁增長態勢，截至8月底，累計開行10,030列，發送集裝箱96.4萬標箱，同比分別增長32%及40%，往返綜合重箱率達97.9%，較去年提前2個月實現年度開行破萬列。6月，集裝箱海運龍頭馬士基（Maersk）宣布進入中歐班列業務。

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馬士基列車運輸項目負責人表示，海上運輸現在經常遭遇物流瓶頸問題，作為替代解決方案，中歐班列服務是一個不錯的選擇，可以通過提高供應鏈的彈性來提供附加值。該公司還認為，火車運輸更容易實現按照預定的時間表送貨，公司已與德國鐵路運營商RTSB建立合作伙伴關係，未來將繼續擴大列車運輸服務。

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市場預計，第四季中歐班列的運力仍將緊張，受運力限制等因素影響，中歐班列的運價有所上漲，但漲幅相較於海運價格變化並不算高，目前一個40呎高櫃（HQ）的貨櫃價格大約為16,000至18,000美元，較年初上漲了約2,000至3,000美元。

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記者：林衛