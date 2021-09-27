【人手短缺】勞動力短缺　FedEx每天調整60萬個包裹路線

▲ 聯邦快遞FedEx總裁Rajesh Subramaniam表示，由於沒有足夠人手處理包裹，公司每天要調整60多萬個業務快遞的路線，工人短缺對公司的季度業績產生了4.5億美元（約35.02億港元）的影響。（法新社圖片）

聯邦快遞FedEx總裁Rajesh Subramaniam表示，由於沒有足夠人手處理包裹，公司每天要調整60多萬個業務快遞的路線，工人短缺對公司的季度業績產生了4.5億美元（約35.02億港元）的影響。

Rajesh Subramaniam表示，FedEx因此使用更多第三方運輸，人力不足導致更長的交貨期和更高的成本。他還提到，勞工短缺正衝擊美國各行各業，企業紛紛面對工資上漲和效率低下的問題：「企業對人才的競爭，尤其是對一線工人的人才競爭，推高了工資和保費。」

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早在9月初，FedEx就宣布有計劃於旺季再僱用9萬名工人。該公司在本季度的工資和福利方面的支出約為78億美元（約607.09億港元），比去年同期增長了13%。儘管FedEx向其地面部門的包裹處理人員支付的每小時工資比以前高出16%，但仍難以解決人員配備不足的問題，其快遞部門每小時支付的費用比以前高出25%。

FedEx與同為運輸巨頭的UPS產值加起來佔了美國約14%國內生產總值，但UPS也面對着同樣的招聘困難。UPS發言人Dan McMackin表示：「這絕對是我們見過最緊張的勞動力市場之一」。

零售業同樣也受到勞動力短缺的困擾，Costco上周宣布，由於供應鏈問題，將有計劃限制消費者購買紙製品、水和其他家居用品。

某些企業將這個現象歸咎於失業救濟金，但不少工人表示辭職是為了尋求更高的工資、福利和工作條件。

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責任編輯：李智美