【iOS 15出錯】用戶無法用Apple Watch解鎖iPhone　官方：會儘快修正問題

▲ 用戶反映更新iOS 15系統後，無法使用Apple Watch來解鎖手機。

蘋果（Apple）最近發布iOS 15系統更新，但就有不少用戶反映，更新系統後手機出現錯誤問題。例如系統不時彈出「儲存空間已滿」的通知、電池續航力下降等。另亦有用戶表示，無法使用Apple Watch解鎖手機功能。

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Apple在推出iOS 14.5系統時，新增Apple Watch解鎖iPhone功能，方便用戶在配戴口罩時解鎖手機。近日在社交網站Twitter、Reddit等平台，有iPhone 13用戶表示，在更新系統後無法用Apple Watch來解鎖手機，即使重新下載iOS 15系統，仍未能解決錯誤問題。



其後Apple透過官網回應指，日後公司會在後續系統更新中修正問題，但並未提及系統出錯原因，以及何時推出系統更新。官方建議，若遇到解鎖問題的用戶，可以在設定中選擇「Face ID與密碼」選項，然後關閉Apple Watch解鎖功能，暫時使用輸入的密碼方式來解鎖手機。

責任編輯：李寶如