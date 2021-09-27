▲ 【新股IPO】專注糖尿病研發的微泰醫療已啟動港IPO預路演 擬集資約23億元

路透旗下IFR引述消息人士指，已通過聯交所上市聆訊的微泰醫療器械已啟動香港IPO的預路演工作，預計集資約3億美元（約23.4億港元）。微泰醫療器械的保薦人為中金及高盛。

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據微泰醫療初步招股文件顯示，微泰醫療專注於糖尿病管理相關研發，主要產品線包括貼敷式胰島素泵、持續血糖監測系統、閉環人工胰腺及體外診斷醫療器械設備等，核心產品Equil貼敷式胰島素泵已於2017年取得中國藥監局成人使用上市批准。公司表示，正尋求擴大Equil的適應症，以供兒童及青少年使用。

禮來亞洲基金、啟明創投、風投基金江蘇疌泉、泰康保險集團旗下泰康乾貞、國方資本旗下上海奏臻、中金、光大控股 （00165） 及騰訊 （00700） 均為微泰醫療的股東。

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