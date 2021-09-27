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【新加坡疫情】單日增近2,000確診 增一感染群組

環球社會熱點 12:08 2021/09/27

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新加坡新冠肺炎疫情持續反彈，當地單日新冠肺炎確診屢創新高。新加坡過去單日新增近2,000宗新冠確診，確診數字連續6日突破千宗，更創當地單日紀錄新高。此外，當地過去單日新增兩宗死亡個案，均沒有接種新冠疫苗。

確診人數創新高 單日逾1500人 【下一頁】

新加坡衛生部（MOH）周一（27日）晚公布，當地新增1,939宗確診個案，再創當地自疫情以來單日新高，累積逾8.7萬宗新冠確診。確診個案中有1,934宗屬本土感染個案、當中1,536宗為社區傳播個案，398宗外勞宿舍感染群組， 另有5宗外地輸入個案。MOH指，新增確診患者中有417人屬60歲以上長者。

此外，當地單日新增2宗死亡個案，死者均未接種新冠疫苗，其中1人為97歲女性，於9月18日檢測呈陽性，上周六（25日）離世，有高血脂長期病史。另外1人為69歲女性，上周五（24日）確診後同日離世，有高血壓病史。當地累計78人染疫死亡，其中9月錄得23名患者感染去亡，創單月紀錄新高。

新加坡確診再創16個月高 小學改上網課 【下一頁】

MOH指，巴西班讓批發中心（Pasir Panjang Wholesale Centre）出現感染群組，目前錄得64宗新冠確診，當中59人為當地工作人員、3名訪客亦受感染，另有兩名同住親屬確診。

當局宣布，批發中心於周一（27日）中午起關閉三日徹底清潔及消毒，預計周四（30日）重開。新加坡食品部估計，當地蔬果供應或受小量影響。

責任編輯：郭麗明

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