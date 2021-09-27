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【Android】Android無障礙功能更新　使用者可用面部表情或眼球控制手機

科技 12:15 2021/09/27

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Google 早前發表眾多 Android 功能，其中兩項新功能 Camera Switches 及 Project Activate 是針對運動及語言障礙的用家而設。（Google）

Google 早前發表眾多 Android 功能，其中兩項新功能 Camera Switches 及 Project Activate 是針對運動及語言障礙的用家而設，讓他們利用手機的前置相機，透過面部的表情或眼球的移動來控制 Android 手機。

【Google】Google TV應用擴展至全球14個國家地區 正式推出Android手機遙控功能

Android 的面部表情操控有兩方面，一是 Camera Switches，這項功能早前已在 Android 12 測試版中出現，透過前置鏡頭以及幾個簡單的面部表情如張嘴、挑眉等來操控手機。

另一款 Project Activate 是全新的應用程式，可同時偵測使用者的面部表情及眼球移動來觸發預設動作，例如當眼球往右移時，手機會說出「Please come here」、眼球往左移會說出「Yes」、或者挑眉時則會播放其他音效，應用程式的目的是主要幫助殘疾人士與他人交流。

【Microsoft】照顧不同人士需要？ 微軟推Surface Adaptive Kit增加手提電腦易用性

至於由 Google 推出的 Lookout by Google App，是運用 Android 手機上的相機與感測器辨識物件與文字，並以電腦視覺技術提供周遭環境的相關資訊，協助弱視患者以及盲人。現時該款 App 不僅能夠判讀以拉丁語為基礎的語言，而歐元與印度盧比亦添加到 App 內的貨幣模式，能以相機對準紙鈔來辨識貨幣的價值。

【國際手語日】「手語村」網絡遊戲登場 冀推動聾健共融

記者：廖淑瑩

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