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【iPhone 13】120Hz ProMotion未如理想？　蘋果：第三方App需要更新

科技 11:43 2021/09/27

分享：

有開發者發現有部分動畫效果內容仍限制在 60Hz 畫面更新率，無法對應 120Hz 畫面更新率顯示模式。（湯致遠攝）

iPhone 13系列於上周五（24日）正式登場，其中iPhone 13 Pro及iPhone 13 Pro Max主打的120Hz ProMotion屏幕更新率更是引起外界熱烈討論。在發售初期，該模式的使用體驗似乎未如理想。有開發者發現有部分動畫效果內容仍限制在 60Hz 畫面更新率，無法對應 120Hz 畫面更新率顯示模式。

【iPhone 13實測】蘋果iPhone 13系列上手玩 攝力大增拍出電影感（有片+多圖）

針對此情況，蘋果在官網發文澄清，造成該情況有兩種解決方法，其中開發者必須在其建立的 App 內容屬性列表 （Property List，即Plist檔案）加入開啟使用更高畫面更新率的描述，即可解決問題。

至於針對透過 Core Animation 框架建構的動畫效果，蘋果則表示會在稍後釋出更新修正相關問題，讓第三方 App可以在 ProMotion 顯示設計下正常運作，避免不同內容在最高畫面更新率支援產生落差。

【iPhone 13】各大電訊商推iPhone 13系列上台計劃吸客 一文看清優惠詳情

【三星手機】傳Samsung正開發Galaxy A13 配有5,000萬像素鏡頭＋支援5G

記者：廖淑瑩

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