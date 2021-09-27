【iPhone 13】120Hz ProMotion未如理想？　蘋果：第三方App需要更新

▲ 有開發者發現有部分動畫效果內容仍限制在 60Hz 畫面更新率，無法對應 120Hz 畫面更新率顯示模式。（湯致遠攝）

iPhone 13系列於上周五（24日）正式登場，其中iPhone 13 Pro及iPhone 13 Pro Max主打的120Hz ProMotion屏幕更新率更是引起外界熱烈討論。在發售初期，該模式的使用體驗似乎未如理想。有開發者發現有部分動畫效果內容仍限制在 60Hz 畫面更新率，無法對應 120Hz 畫面更新率顯示模式。

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針對此情況，蘋果在官網發文澄清，造成該情況有兩種解決方法，其中開發者必須在其建立的 App 內容屬性列表 （Property List，即Plist檔案）加入開啟使用更高畫面更新率的描述，即可解決問題。

至於針對透過 Core Animation 框架建構的動畫效果，蘋果則表示會在稍後釋出更新修正相關問題，讓第三方 App可以在 ProMotion 顯示設計下正常運作，避免不同內容在最高畫面更新率支援產生落差。

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記者：廖淑瑩