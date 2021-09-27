【大行看法】長勝將軍劉國傑解構監管新規下的投資策略　點評10隻精選股

▲ 「長勝將軍」之稱的首源投資旗下首域盈信資產管理的管理合夥人劉國傑認為，近日的監管新規對投資者來說是一個警號

中國監管消息屢出下，市場對港股前景愈趨審慎，有「長勝將軍」之稱的首源投資旗下首域盈信資產管理的管理合夥人劉國傑認為，近日的監管新規對投資者來說是一個警號，讓他們知道中國時需要留意及理解投資中國的新環境及相關政策風險，相信個別行業監管只會愈來愈多，而目前情況就像去年3月大調整般，正好考驗投資者對其持股的信心。

劉國傑精選十大持股

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劉國傑接受訪問時指，監管變化推動市場氣氛轉變的過程非常有趣，投資者在幾個月前可能會說「買入愈多美團 （03690） 、騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 或拼多多（美：PDD）的股票，回報便愈大」，但目前市場氣氛卻不同，現時投資者紛沽出容易受政策影響的行業，例如課後輔導、互聯網平台、房地產、醫療設備及醫藥行業，並買入獲政府支持的行業如可再生能源、運動服裝及製造業。

「無論這個現象是好是壞，我們都需要明白，未來的經濟增長水平將不如過往，個別行業只會面對更多監管。」

劉國傑指，市場氣氛正面時，市場一般會忽略這些政策風險，而與三、四年前相比，中國政府的首要目標及工作重點均出現了變化，更加重視社會穩定及平等，新監管法規實質上是針對富裕的企業家及財團，目標包括協助改善工人生活，及幫助家長減輕孩子的負擔等，當局亦有公布涉及環保領域的新政策，這些都反映中國政府的社會主義傾向明顯增強。

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他稱，目前情況正好考驗投資者對其持股的信心，情況就與去年疫情引發的大調整一樣，為長綫投資者製造買入中資股的機會。「若股份的基本面無變，只是股價下跌，估值便會變得吸引，風險回報會更佳。」

訪問全文可見：【首域劉國傑：過去數月增持騰訊京東】

訪問配稿可見：【看好創新企業 薦電動車供應鏈股】

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