香港商業專業評審中心

▲ 2021榮譽院士、院士、副院士及商務師證書頒授典禮在香港會議展覽中心舉行, 今屆共有88位業界精英榮獲頒授，其中更有十位榮獲頒授榮譽院士為所代表的行業增光。

2021榮譽院士、院士、副院士及商務師證書頒授典禮在香港會議展覽中心舉行。商評中心提倡業界從業員持續進修，提升其專業知識及操守水平，鼓勵企業為業界樹立榜樣，鼓勵員工參與交流及進修，兩年一度的香港商業專業評審資歷院士頒授計劃，由2005年創辦至今，多年來獲得認證超過800位榮譽院士，院士，副院士及商務師。今屆共有88位業界精英榮獲頒授，其中更有十位榮獲頒授榮譽院士為所代表的行業增光。今年得到前香港教育局局長吳克儉先生任終審委員會主席，香港理工大學專業及持續教育學院阮博文教授任初審委員會主席。

▲ 中聯辦九龍工作部協調處黃小銳處長任主禮嘉賓

▲ 批發零售界立法會邵家輝議員JP

▲ 香港商業專業評審中心前會長周建榮，香港商業專業評審中心會長會長郭德亮，終審委員會主席前香港教育局局長吳克儉先生，院士蔡德華，香港商業專業評審中心秘書長何紹忠

今年頒授典禮敦請僱員再培訓局主席余鵬春GBS JP，批發零售界立法會邵家輝議員JP，中聯辦九龍工作部協調處黃小銳處長任主禮嘉賓，共有400人出席！



商評中心的評審標準特別針對行業健康發展，維持競爭力，並要關注行政，產品及服務持續創新，同時亦要兼顧社會責任多元發展；持份者包括政府，行業發展，社會期望，員工福利，弱勢社群等。再次恭賀今屆88位榮譽院士、院士、副院士及商務師，在你們共同努力下帶動香港商業服務業，再創佳績，為香港和祖國輝煌而奮鬥。

（資料由客戶提供）