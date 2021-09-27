約翰遜或出動軍隊協助 穩定燃油供應

英國供應鏈受多個因素影響陷入混亂，英國石油公司承認部分汽油短缺，民眾紛紛搶購汽油等必需品。有英國媒體更指，英國首相約翰遜或將出動軍隊協助運送燃料穩定供應，但有消息人士指相關計劃實施可能性不大。

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英國石油（BP）承認旗下3分1油站已無2個主要等級汽油供應，英國汽油零售商協會（PRA）更透露，旗下近5,500個獨立商戶顯示，50%至90%商戶已報稱燃料耗盡，並預測剩餘商戶亦將用完。

《衛報》報道指，約翰遜（Boris Johnson）或將與商業、能源及工業策略大臣關浩霆（Kwasi Kwarteng）、運輸大臣夏博思（Grant Shapps）及內政大臣彭黛玲（Priti Patel）開會，商討各種對策行動，包括討論採取「Escalin行動」（Operation Escalin）的可行性。「Escalin行動」和其他方案會在當地時間周一（27日）下午提交予約翰遜，內閣成員屆時還會討論其他方案。

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數年前英國準備脫歐協議期間，提出「Escalin行動」方案。當中涉及讓數百名士兵支援由80艘油輪組成的後備艦隊運輸，但由於召集人員需時，計劃需長達3周時間準備。英國上周起有消息傳出，「Escalin行動」或是解決目前困境的其中一種方法，但有政府消息人士指實施可能性不大。

關浩霆周日（26日）夜晚宣布，出於共享信息和改善供應目的，燃料公司暫時獲得《競爭法》豁免。關浩霆承認供應鏈存有問題，但強調燃料庫存充足。有關官員表示，暫時豁免令當局能更快地將燃料送至最短缺地區。

據悉，不少政府內閣成員認為，燃料短缺情況被誇大。但PRA表示，上周六（25日）1個加油站需求按周增長5倍。報道引述消息人士表示，嚴重短缺問題最少將維持5日，若民眾恐慌性入油情況未有改善，短缺將持續更多時間。

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責任編輯：李俊儀