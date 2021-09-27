  • 31°C
香港時間 : 2021927日 (一) 12:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【貴州茅台】新董事長提營銷定價改革 茅台股價一度漲停

股樓投資 12:37 2021/09/27

分享：

內地報道，貴州茅台（滬：600519）上周召開臨時股東大會，新任董事長丁雄軍用「五綫」勾勒茅台高質量發展道路。其中，藍綫為即「鞏固中國白酒頭部領軍企業地位和世界蒸餾酒第一品牌地位，打造成為中國500強第一方陣企業和省內首家世界500強企業」戰略目標；將股份公司打造成為世界一流的上市企業。白綫，在改革方面要推進現代化管理改革，推進資產管理改革，推進營銷體制和價格體系改革。

【廣東限電】省能源局：冷氣不低於26度　3層辦公樓以下停用電梯，請按【見下頁

受茅台即將推行改革刺激，股價周一（27日）裂口高開，一度觸及漲停，中午收報1,855元人民幣，上升9.5%，終於突破維持個多月的橫行區。

【延伸閱讀】大行點睇：美銀證券引述李寧分銷商指 第三季銷售增長放緩，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +10
    +9

市場憧憬新任董事長會議上，表達市場化改革的堅定決心。國金證券表示，會議上發出了積極信號，將通過分銷渠道和定價的市場化改革給公司帶來新的變化。該行預計還會逐步實現量價的穩步上升，原酒產能增加，目標是明年增加10％，或推動利潤增長，2022至2023年增速加快。

【同場加映】溫股知新：恒指睇實兩大因素 生科股同你逐隻數

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛

A股 貴州茅台（滬：600519） 中國

上一篇文章

【出口運輸】貨運壓力由海運伸延至陸運 航運龍頭加入鐵路業務

下一篇文章

【打工仔辛酸】動物保育員起薪點只得7千元 「陪獅伴虎」高危工作僅獲6百餘元津貼 13年未加過人工
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市熱話】親戚膝下無子 因保安經常噓寒問暖 終獲贈一層樓 網民： 我都想做保安
【樓市熱話】親戚膝下無子 因保安經常噓寒問暖 終獲贈一層樓 網民： 我都想做保安
【周末好去處】炮台山「東岸公園主題區」今開放　無欄杆防波堤末端可飽覽維港景色
【周末好去處】炮台山「東岸公園主題區」今開放　無欄杆防波堤末端可飽覽維港景色
40歲只需供款8年　享約13倍財富增長　輕鬆準備退休生活
40歲只需供款8年　享約13倍財富增長　輕鬆準備退休生活
【室內設計】80後情侶擲50萬裝修首個「愛巢」 370呎半世紀唐樓「全爆」 睡房變開放式 廚房充滿復古氣息
【室內設計】80後情侶擲50萬裝修首個「愛巢」 370呎半世紀唐樓「全爆」 睡房變開放式 廚房充滿復古氣息
【新冠肺炎】 挪威周六起取消所有防疫措施　視新冠病毒如同季節性呼吸道疾病
【新冠肺炎】 挪威周六起取消所有防疫措施　視新冠病毒如同季節性呼吸道疾病
【第4季部署】第4季 值得加注的10大收息股
【第4季部署】第4季 值得加注的10大收息股