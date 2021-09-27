【貴州茅台】新董事長提營銷定價改革 茅台股價一度漲停

內地報道，貴州茅台（滬：600519）上周召開臨時股東大會，新任董事長丁雄軍用「五綫」勾勒茅台高質量發展道路。其中，藍綫為即「鞏固中國白酒頭部領軍企業地位和世界蒸餾酒第一品牌地位，打造成為中國500強第一方陣企業和省內首家世界500強企業」戰略目標；將股份公司打造成為世界一流的上市企業。白綫，在改革方面要推進現代化管理改革，推進資產管理改革，推進營銷體制和價格體系改革。

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受茅台即將推行改革刺激，股價周一（27日）裂口高開，一度觸及漲停，中午收報1,855元人民幣，上升9.5%，終於突破維持個多月的橫行區。

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市場憧憬新任董事長會議上，表達市場化改革的堅定決心。國金證券表示，會議上發出了積極信號，將通過分銷渠道和定價的市場化改革給公司帶來新的變化。該行預計還會逐步實現量價的穩步上升，原酒產能增加，目標是明年增加10％，或推動利潤增長，2022至2023年增速加快。

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記者：林衛