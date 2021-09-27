【內地限電】粵蘇浙三大經濟重省限電　中外券商反指限電利煤價及綠色能源、看好兩大電力股

▲ 交銀國際稱，限電料驅使電企擴大綠色發電的需求。

內地限電情況持續，從鋁冶煉廠到紡織企業再到大豆加工廠被勒令限電限產，包括廣東、江蘇、浙江3個經濟大省都被指未能達到國家設定的節能減排目標，面對限電壓力。交銀國際指，市場對中央降低用電旺季動力煤庫存天數到7至12天表示歡迎，這或反映政府有意規管煤價，而今年來煤價高企削弱火電企業的盈利能力。據該行與部分電企商得知，電企需要維持穩定電力供應及發電量按年微升，但盈利壓力限制發電量的增幅。

交銀國際稱，限電料驅使電企擴大綠色發電的需求，因購買綠色電力的企業未有受到能源消耗量升幅的限制，相信可以提升內地市場購買綠色電力的需求。電力股中，偏好對過渡至綠色能源相對有具體規劃的電企，包括華潤電力 （00836） 及中國電力 （02380） 。

華潤電力早前被大和兩度調升目標價【下一頁】

滙豐證券指，去年底內地電力供需緊張，主要由於工業需求強勁特別是來自高耗能行業，同時水電發電量減少，但相信有關情況不會持續，目前內地部份地方政府已推出措施限高耗能企業用電，預期整體能源供需關係可改善。

滙證稱，內地煤價高企令內地發電廠成本大增及影響盈利，雖然發改委已採取措施增加供應，惟仍被水浸、礦場意外等因素影響，但限電措施料令用電需求下降，料有助緩解煤價上升，予潤電及中國電力「買入」評級。

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