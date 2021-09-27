  • 31°C
香港時間 : 2021927日 (一) 11:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內地限電】粵蘇浙三大經濟重省限電　中外券商反指限電利煤價及綠色能源、看好兩大電力股

股市 11:20 2021/09/27

分享：

交銀國際稱，限電料驅使電企擴大綠色發電的需求。

內地限電情況持續，從鋁冶煉廠到紡織企業再到大豆加工廠被勒令限電限產，包括廣東、江蘇、浙江3個經濟大省都被指未能達到國家設定的節能減排目標，面對限電壓力。交銀國際指，市場對中央降低用電旺季動力煤庫存天數到7至12天表示歡迎，這或反映政府有意規管煤價，而今年來煤價高企削弱火電企業的盈利能力。據該行與部分電企商得知，電企需要維持穩定電力供應及發電量按年微升，但盈利壓力限制發電量的增幅。

交銀國際稱，限電料驅使電企擴大綠色發電的需求，因購買綠色電力的企業未有受到能源消耗量升幅的限制，相信可以提升內地市場購買綠色電力的需求。電力股中，偏好對過渡至綠色能源相對有具體規劃的電企，包括華潤電力 （00836） 及中國電力 （02380）

華潤電力早前被大和兩度調升目標價【下一頁】

滙豐證券指，去年底內地電力供需緊張，主要由於工業需求強勁特別是來自高耗能行業，同時水電發電量減少，但相信有關情況不會持續，目前內地部份地方政府已推出措施限高耗能企業用電，預期整體能源供需關係可改善。

滙證稱，內地煤價高企令內地發電廠成本大增及影響盈利，雖然發改委已採取措施增加供應，惟仍被水浸、礦場意外等因素影響，但限電措施料令用電需求下降，料有助緩解煤價上升，予潤電及中國電力「買入」評級。

相關文章：【高息股攻略】電力股跑贏大市　這隻龍頭收息逾3厘　博「財息兼收」

相關文章：【名家看法】東亞李振豪：電力股飆升後非首選　本港公用股、銀行股追落後

港股 傳統經濟股 動力煤 發電量 電力 買入 電力股 中國電力（02380） 滙豐控股（00005）

上一篇文章

【Bitcoin】火幣科技曾插3成、火幣全球站停止內地新用戶註冊　人行上周加碼封殺虛擬貨幣、港證監疑限散戶設倉

下一篇文章

【孟晚舟回國】滙豐HSBC、中軟國際升約3%　小米股價曾跌6%、被視為華為事件受惠股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【阿里巴巴9988】阿里外資大戶搬千億大貨到港　恐又伺機減持
【阿里巴巴9988】阿里外資大戶搬千億大貨到港　恐又伺機減持
【人幣定存】南商加人民幣半年定存息、全城第二高　人行央票超購近5倍吸金額創今年高
【人幣定存】南商加人民幣半年定存息、全城第二高　人行央票超購近5倍吸金額創今年高
【恒大3333】恒大汽車深夜宣布財困　若未能引入戰投或出售資產　對恒馳量產存重大負面影響
【恒大3333】恒大汽車深夜宣布財困　若未能引入戰投或出售資產　對恒馳量產存重大負面影響
【高息股攻略】四隻煤炭股收息逾8厘、最高達14.8厘？
【高息股攻略】四隻煤炭股收息逾8厘、最高達14.8厘？
【恒大3333】恒大起家融資曾達19.5厘　玩盡融資擴張逾十年
【恒大3333】恒大起家融資曾達19.5厘　玩盡融資擴張逾十年
【香港男神】聚餐合照曝光　新世界鄭志剛與劍神張家朗都鐘意呢樣食物？（多圖）
【香港男神】聚餐合照曝光　新世界鄭志剛與劍神張家朗都鐘意呢樣食物？（多圖）