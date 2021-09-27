【孟晚舟回國】滙豐HSBC、中軟國際升約3%　小米股價曾跌6%、被視為華為事件受惠股

▲ 華為首席財務官孟晚舟回國，多家與華為牽連的港股周一表現較波動。

華為創辦人任正非女兒、華為首席財務官孟晚舟上周突獲釋返回中國，雖然美國未因與孟晚舟達成延遲檢控協議（DPA），而放棄對華為的禁令，但華為相關概念股周一股價較波動。HSBC滙豐 （00005） 捲入孟晚舟引渡審訊，曾多次被內地官媒狙擊，滙豐周一股價明顯跑贏同業，滙豐最新升3%，報40.8元，成交3.4億元。渣打 （02888） 最新升不足0.5%，中銀香港 （02388） 就升2%。

因華為手機無法使用Google服務，被視為首要受惠股的小米 （01810） 今早股價曾跌6%，低見20.8元，小米最新跌幅收窄至1.4%，報21.8元，成交24.5億元。

隨華為手機出貨量大跌，小米在內地、歐洲市佔率上升，上季躍升至全球第二大出貨量的智能手機製造商。小米最新面對歐洲立陶宛發聲要求國民棄用，也面對從華為分拆的「榮耀手機」在內地市佔率回升的挑戰。

小米再推新手機系列 9月27日舉行發布會，可見【下一頁】

小米本月屢發布新產品，包括發布主攻國際市場的小米11T系列，今日下午二時也將發布新系列小米Xiaomi Civi。

華為自行研發手機系統「鴻蒙」，服務提供商之一的中軟國際 （00354） 最多曾升6%，最新升3%，暫報14.28元，成交2.56億元。

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編輯：麥德銘