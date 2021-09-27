【德國大選】社民黨料險勝 基民盟得票率創新低

▲ 社民黨領袖舒爾茨大有機會成為下任德國總理。

德國周日舉行大選，迎接總理默克爾當政16年後的新時代。初步點算結果顯示，社會民主黨以些微優勢，力壓多年執政的基督教民主聯盟，預料成為國會最大黨。基民盟的得票率創新低，自1949年後最差一次。

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票站調查及初步點票結果顯示，社會民主黨（SPD）預計得票率為25至26%，基民盟（CDU）則為24至25%，綠黨約為14.5至15%，自由民主黨（FDP）亦有11至12%。社民黨將以約1%的得票率，險勝即將退任總理的默克爾（Angela Merkel）所屬政黨基民盟。

根據分析指出，社民黨全國得票率全面提升，成功從基民盟及其盟友基督教社會聯盟（CSU）手中，取得近136萬票，綠黨亦奪去90萬票，自由民主黨則取去34萬票。

社民黨候選人舒爾茨（Olaf Scholz）選後祝賀綠黨領袖貝爾伯克（Annalena Baerbock），今次選舉取得好成績。舒爾茨亦希望與各方舉行有實際作用的商討，建立一個獲得全德國人民認可的新一屆政府。

綠黨是今次選舉的一大贏家，與2017年相比，得票率近乎翻倍，估計近25萬名此前未曾投票予綠黨的選民，今次選擇支持綠黨，讓綠黨今年一舉取代自由民主黨，成為第三大黨。

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基民盟在今次選舉中創下己黨在聯邦選舉的最差紀錄，較上屆下降近9個百分點。自二次世界大戰後，德國在1949年開始民主選舉以來，基民盟得票率最差一次為31%。

基民盟總統候選人拉舍特（Armin Laschet ）選後表示，非常不滿意今次選舉成績，認為基民盟失去總理光環加持是選情失利原因之一，並宣稱盡最大努力，確保由基民盟主導來屆政府。

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假如社民黨選擇與綠黨及自由民主黨聯手，合組俗稱「交通燈」（Traffic light）執政聯盟，其得票率可輕鬆過半。但社民黨希望打造左派政府，即使加入綠黨及左翼黨（Linke），仍需拉攏其他勢力加入才能過半。在新政府成立前，默克爾將繼續擔任總理。

基民盟若要成為執政，同時拉舍特要成為總理，必須拉攏自由民主黨及綠黨合組「牙買加」（Jamaica）聯盟。若果基民盟選擇與社民黨合作，總理之位將落入舒爾茨之手。

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責任編輯：吳漢培