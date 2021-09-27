瑞士公投通過同性婚姻合法化 近6成半人支持

LTBTQ的權利近年受到關注，部分國家已將同性婚姻合法化。瑞士就同性婚姻合法化進行公投，並以近6成半投贊成票的比率通過法案。法案通過後，同性伴侶可結婚並與異性伴侶享有同等法律地位。

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瑞士周日（26日）舉行公投，支持同性婚姻合法化的得票比率達到64.1%，全國26個州都以大比數通過議案。

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瑞士自2007年起批准同性伴侶民事結合，但不視民事結合為婚姻關係，他們也無法舉行公開婚禮。

瑞士通過同性婚姻合法化後，同性伴侶將享有與異性伴侶同等的法律地位及權利。這些權利包括准許同性伴侶收養兒童，並允許女同性伴侶以外界捐贈精子形式孕育下一代。而外籍同性伴侶，也將更容易申請瑞士公民身份。

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同性婚姻支持者表示，由於行政和立法程序需時，同性伴侶或仍需長達數月的時間才能結婚。

瑞士周日也就另一項議案公投，為左翼團體提出資產增值稅，例如對民眾股息或出租物業的收入徵稅。瑞士民眾最終以64.9%的反對票數否決議案，全國26個州均未有通過。

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責任編輯：鄭錦玲