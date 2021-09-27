「中大創業日2021」打造獨特創業生態創造共贏　新增創業項目展示區　展現中大人創新成果

由香港中文大學（中大）校友傳承基金主辦的「中大創業日2021」今明兩天（9月24及25日）以線上及線下混合模式於校園舉行，透過網上創業展覽、主題講座、創業大師班、創業小型工作坊，以及今年新增的創業項目展示區等，展示中大師生校友的創業成果，藉此於校園推廣創業文化。今年更特意邀請中大校友以活動主題「創業創新．共享共贏」創作大型立體裝置展出。

▲ 中大建築學院黃澤源校友創作的立體藝術裝置於「中大創業日」展出。作品以中大山景為靈感將山脈形態融入設計，從兩側可見「創新創業」及「共享共贏」的活動標語。



中大致力打造研究、創新及創業結合的創新生態圈，緊接昨日舉行的首屆「中大創新日」，今年踏入第七年的中大創業日，旨在鼓勵師生校友利用創新和創意尋求新機遇，打造中大人共享互助的創業生態圈，由前輩提攜有志創業的學生及年青校友，為香港以至全球作出貢獻，創造共贏成果。

中大創業日開幕典禮暨中大創業者聯盟啟動儀式今天（9月24日）舉行，主禮嘉賓包括中大校長段崇智教授、香港特別行政區政府商務及經濟發展局局長邱騰華先生，以及香港貿易發展局助理總裁梁國浩先生。

▲ 中大校長段崇智教授（左）、香港特別行政區政府商務及經濟發展局局長邱騰華先生（中）及香港貿易發展局助理總裁梁國浩先生（右）一起主持中大創業日2021開幕典禮。

段崇智教授致歡迎辭時表示：「中大一直致力推動創科發展，鼓勵及支援師生將基礎知識轉化為創新意念，成功孕育眾多出色的產品及服務。『中大創業日』是大學的年度焦點活動，我衷心希望師生校友憑着『共享、共贏』的精神，在創新創業的路上互相啟發，令更多人可以實現理想，讓大學的科研可以走進社會，造福世界。」他表示，非常高興能邀得香港科學園、數碼港、阿里巴巴創業者基金成為今年活動的合作夥伴，為中大創業人提供更多支援。

▲ 中大校長段崇智教授於開幕典禮致歡迎辭。

▲ 商務及經濟發展局局長邱騰華先生致辭。

▲ 香港貿易發展局助理總裁梁國浩先生致辭。

中大創業大賽三甲出爐

同場舉行第五屆「中大創業大賽」決賽，由五強初創隊伍介紹其研發及創業成果。五強包括貝思生物科技有限公司，透過人工智能演算法分析大量生物及醫學數據，預測病毒變異並提升研發疫苗效率；生物醫學科技控股有限公司，以腸道基因檢測及專利益生菌為基礎，針對性改善健康問題；漢鵬輔助生殖科技有限公司，研發胚胎發育潛力預測平台，為不孕患者帶來新希望；朗思科技有限公司，研發超高靈敏度激光傳感器，精確檢測多種氣體；以及騰熠科技有限公司，研發「無人藥房」，以人工智能建立配藥、派藥及跟蹤系統，令病人精準服藥。

經過一輪角逐及評審評選後，由漢鵬輔助生殖科技有限公司、朗思科技有限公司、生物醫學科技控股有限公司分別獲得冠、亞及季軍殊榮，獲頒合共10萬港元獎金。於初賽表現出色之隊伍亦獲邀直接入選香港科學園「前期培育計劃」（IDEATION），支持他們繼續追逐創業夢。

▲ 中大創業大賽三甲出爐，冠軍為漢鵬輔助生殖科技有限公司，亞軍為朗思科技有限公司，季軍為生物醫學科技控股有限公司。

創業項目展示區 展出中大人研發產品

今年新增的創業項目展示區設於中大康本國際學術園，展出四個中大創業人研發的先進科技產品，吸引不少參加者到場親身體驗，包括評估中風風險的「眼底相機」、訓練肌肉的復康機械手、以鏡頭記錄血壓計讀數的手機應用程式，以及配備鏡頭和超聲波感應器的多功能機械人等（展品簡介見附件一）。創業小型工作坊則邀得多位資深校友分享法律資訊、演講技巧及尋找資金的錦囊。

今年創業日更特別製作推廣影片「中大創新．改變世界」，展示四位中大學者爲世界帶來重大改變的知識轉移成果，包括盧煜明教授的「無創產檢和液體活檢」、莫樹錦教授的「肺癌精準治療」、楊偉豪教授的「網絡編碼技術」及林漢明教授的「大豆基因組研究」。

影片觀看：

▲ 中大校長段崇智教授（右）參觀創業項目展示區。

▲ 創業項目展示區展出四項由中大創業者研發的科技產品，讓參觀者親身體驗。

網上創業展覽展出逾百初創項目

為促進參加者與創業人的交流，網上創業展覽展出逾百個中大校友及師生的初創項目，業務涵蓋人工智能、生物醫療科技、金融科技、網路應用程式及社會創新等。今年更增設「中大校友初創名錄」，除今年參展團隊外，亦會展示過往360間參展單位的產品和服務。

明日推出七大主題講座

創業日的7個主題講座將於明天舉行，由中大學者及校友分享創業技巧和心路歷程，主題包括「創新由改變自己開始」、「社會創新新思維」、「帶領業務衝出香港」、「由創業到投資初創」等，其中中大醫學院副院長（外務）趙偉仁教授及工程學院歐國威教授將與參加者一起探討如何將工程技術結合醫學智慧，造福社會大眾。

有關中大創業日活動詳情，請瀏覽﹕http://www.alumni.cuhk.edu.hk/cuhkeday/。

有關香港中文大學校友傳承基金

2014年9月，一群熱心的校友在慶祝畢業紀念的同時，為表回饋母校之心，發起籌募一個中大校友的長期基金 —「香港中文大學校友傳承基金」，銳意推動校友間的感恩文化。每年由當屆已畢業5年及其倍數之畢業紀念班、來自不同屆別及專業的校友，組成籌款委員會為基金籌款。基金另設執行委員會，負責策劃、審批及監察活動，以實踐基金的目標，協助提升年輕校友的競爭力及創業機會、支持校友為母校作出積極貢獻，及鼓勵校友在學術領域取得更高成就，以支持母校的長遠發展及進一步提升母校的社會地位。

有關中大創業者聯盟

「中大創業者聯盟」成員涵蓋校內單位及校友組織，包括校友傳承基金、研究及知識轉移服務處、創新科技中心、創業研究中心、創業創新副修課程、博群全人發展中心、前期創業育成中心、中大深圳研究院眾創中心、創業校友會及校友評議會創新創業小組。聯盟透過定期舉辦創業相關活動，為中大成員建立具質素的創業資訊分享及交流平台，並匯聚中大創業者及投資者，營造有利和多元的創業生態圈。

（資料由客戶提供）