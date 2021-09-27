【港股市況】恒生指數轉升300點　美團升4%、滙豐升逾2%（不斷更新）

道指上周五升33點，港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料低開193點，恒指料開報23998點。滙豐 （00005） ADR折合報40.11元，較港收市價0.41元或1%。騰訊 （00700） ADR折合報453.68元，較港收市價低6.52元或1.4%。

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即市走勢︰

【10：20】中海油 （00883） 升幅擴大至逾5%，高見8.49元；中石油 （00857） 、中石化 （00386） 升0.8%。

【10：18】東岳 （00189） 股價續跌近6%，低見17.84元。

【10：11】恒大 （03333） 、恒大物業 （06666） 轉升逾2%；恒大汽車 （00708） 跌幅收窄至4%，報2.13元，曾低見1.66元破底。

【10：10】海吉亞醫療 （06078） 升一成，高見60元。

【10：02】內地設計品牌江南布衣 （03306） 逆市跌一成，低見13.24元。

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【09：58】美團 （03690） 升4%，帶動大市升幅擴大至300點，報24494點；科指升1.1%，報6225點。

【09：54】開拓藥業 （09939） 反彈逾14%，高見59.65元。開拓藥業上周五急跌，傳言與普克魯胺的傳言有關，當日開拓藥業即緊急召開投資者交流會，表示業務一切正常，普克魯胺的覽床試驗工作在按計劃進行。

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【09：51】小米 （01810） 跌幅擴大至半成，低見20.8元。

【09：51】中遠海控 （01919） 跌逾6%；東方海外 （00316） 跌近4%。

【09：50】阿里巴巴 （09988） 逆市跌0.6%，破底低見142.1元。

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【09：48】澳門再啟動全民檢測，濠賭股向下，其中藍籌股銀娛 （00027） 跌逾2%；金沙 （01928） 跌逾3%。

【09：46】小米 （01810） 逆市跌逾3%，低見21元。

【09：43】吉利 （00175） 突挫逾8%，低見21.05元。

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【09：40】體育用品股逆市下跌，特步 （01368） 跌逾6%；安踏 （02020） 跌逾4%；李寧 （02331） 跌逾3%。

【09：37】恒指早段轉升200點，科指轉升0.8%。

【09：34】火幣科技 （01611） 跌幅早段擴大至逾三成，低見6.7元。

【09：33】滙豐 （00005） 股價升2%，高見40.6元。華為副董事長孟晚舟與美國司法部達成延緩起訴協議後獲釋，並乘坐中國政府包機，於上周六（25日）晚抵達深圳。

【09：31】恒大汽車 （00708） 早段跌逾23%，破底低見1.7元；恒大 （03333） 跌近4%；恒大物業 （06666） 跌逾2%。

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【09：30】港股開市後轉升逾百點，報24333點，升141點。

【09：24】火幣科技 （01611） 低開15%；歐科雲鏈 （01499） 跌近8%；雄岸科技 （01647） 跌逾4%；美圖 （01357） 跌逾2%。

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【09：22】恒生指數開報24131點，低開60點。恒生科技指數跌0.2%，報6148點。恒大汽車 （00708） 跌逾11%；中海油 （00883） 升逾3%；阿里巴巴 （09988） 跌逾1%；李寧 （02331） 跌逾2%。

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【09：13】期指開報24053點，跌115點或0.5%。

【08：44】恒指黑期跌約36點，報24088點；道指期貨升149點，報34947點。

【07：57】富途據報籌備在港第二上市 目標年底前掛牌

【07：45】東風由深圳創業板改為深交所主板上市

【07：45】港股ADR收報23998點，跌193點或0.8%。滙豐 （00005） ADR折合報40.11元，較港收市價0.41元或1%。騰訊 （00700） ADR折合報453.68元，較港收市價低6.52元或1.4%。

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【07：30】多位儲局官員在議息後發表講話，支持在11月開始減購債，市場正評估聯儲局退市前景，並關注美國債務上限問題何時解決，政府會否陷入停擺。美股上周五高位整固，道指曾回吐逾百點，收市最終連升三日，收市道指升33點，報34798點；納指跌4點，報15047點；標指升6點，報4455點。

即睇美股收市：

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責任編輯︰梁浩碩