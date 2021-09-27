【恒指夜期+北水】夜期跌51點　北水吸資近27億　加倉騰訊20億（不斷更新）

外圍氣氛欠佳，夜期倒跌51點。北水今日吸資力度縮至26.8億元，騰訊 （00700） 及美團 （03690） 錄得最大淨流入，分別為19.9億及10.2億元，中海洋 （00883） 淨吸6.6億元。淨流出方面，吉利 （00175） 有7.2億元淨沽，小米 （01810） 有4.4億元淨沽。

北水資金流向：

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港股反復靠穩。恒生指數低開60點後，早段曾轉升逾300點，一度升至24500點水平，其後升幅收窄，尾市一度再轉跌，恒生指數收報24208點，升16點，成交1489億元。恒生科技指數跌0.9%，報6103點。中海油 （00883） 升5%；恒大 （03333） 升8%；吉利 （00175） 跌逾4%；中遠海控 （01919） 跌逾14%。

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即市走勢︰

【21：05】夜期跌51點。

【18：25】恒指夜期升9點，報24177點，低水32點。

【16：10】恒生指數收報24208點，升16點，成交1489億元。恒生科技指數跌0.9%，報6103點。中海油 （00883） 升5%；恒大 （03333） 升8%；吉利 （00175） 跌逾4%；中遠海控 （01919） 跌逾14%。

【16：10】小米：聘請獨立第三方評估小米手機是否具審查功能

【16：01】恒大風暴蔓延 有信託需自掏腰包還款予大戶投資者

【16：00】恒生指數U盤前升6點，報24198點。

【15：49】港股尾市轉跌，恒指跌11點，報14180點。科指跌1.1%，報6091點。

【15：30】美高梅 （02282） 最新跌一成，破底低見4.91元。銀娛 （00027） 跌逾3%；金沙 （01928） 、永利 （01128） 跌逾4%。另外，澳博 （00880） 跌半成；新濠 （00200） 跌逾9%。

【15：19】融創 （01918） 平開後愈跌愈有，尾市最新跌逾8%，低見13.04元。

【15：05】恒大 （03333） 尾市升幅擴大至8%，高見2.57元。

【15：00】上證跌0.8%；深證跌0.1%；創業板指升0.7%。

【14：47】大市升幅收窄至約10點，至24200點水平。

【14：31】中煙香港 （06055） 升一成，高見17.2元。

【14：24】花旗推出與Global X中國電動車及電池ETF掛鈎的認股證 港首隻主題式ETF輪證

【14：24】理文化工 （00746） 再挫一成，低見8.85元。

【14：23】大市午後升幅再擴大至逾100點，恒指升108點，報24300點；科指跌0.5%，報6127點。

【14：23】電視廣播 （00511） 逆市跌1%，低見6.07元。

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【13：35】融創 （01918） 午後跌幅擴大至逾6%低見13.3元。中海外 （00688） 跌近2%；潤地 （01109） 跌0.8%；碧桂園 （02007） 跌逾2%；雅居樂 （03383） 跌近5%。另一方面，恒大 （03333） 升5%，高見2.51元。

【13：31】華能國電 （00902） 最新轉跌一成，低見4.11元。

【13：25】中國能建 （03996） A股明日於上交所上市，中國能建股價跌逾14%，低見1.3元。

【13：13】部分電力股逆市向下，潤電 （00836） 跌近2%；中國電力 （02380） 破頂高見4.4元後倒跌0.7%；龍源電 （00916） 升近2%。

【13：12】西王特鋼 （01266） 午後跌近19%，低見0.46元。

【13：03】恒騰 （00136） 破底低見1.58元後，倒升逾11%，高見1.9元。

【13：00】港股午後初段升約70點，報24262點；科指跌0.7%，報6117點。

【12：00】恒生指數半日升67點，報24259點，成交894億元。恒生科技指數跌0.7%，報6113點。中海油 （00883） 升逾5%；恒大汽車 （00708） 跌一成；吉利 （00175） 跌6%；美團 （03690） 升逾3%。

【11：43】恒指中午收市前升幅收窄至約100點，報24293點；科指跌0.6%，報6125點。

【11：31】港股升幅收窄至180點，報24372點。

【11：31】內地股市半日個別發展，上證跌1.3%；深證跌0.6%；創業板指升0.4%。

【11：21】中外券商指限電反有利穩煤價及拓展綠色能源 看好兩大電力股

【11：16】融創 （01918） 股價跌逾4%，低見13.44元。

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【11：14】孟晚舟回國 滙豐HSBC、中軟國際升逾3% 小米股價曾跌6%、被視為華為事件受惠股

【11：13】中海油 （00883） 最新升逾6%，高見8.63元，暫為升幅最大藍籌。

【11：03】港股於24500點水平窄幅上落，最新報24475點，升281點。

【10：51】星展CEO：恒大危機不會對亞洲銀行業引發系統性風險

【10：41】本港地產股向上，恒地 （00012） 、長實 （01113） 信置 （00083） 升逾2%；新世界 （00017） 升逾3%；新地 （00016） 升0.6%。

【10：20】中海油 （00883） 升幅擴大至逾5%，高見8.49元；中石油 （00857） 、中石化 （00386） 升0.8%。

【10：18】東岳 （00189） 股價續跌近6%，低見17.84元。

【10：11】恒大 （03333） 、恒大物業 （06666） 轉升逾2%；恒大汽車 （00708） 跌幅收窄至4%，報2.13元，曾低見1.66元破底。

【10：10】海吉亞醫療 （06078） 升一成，高見60元。

【10：02】內地設計品牌江南布衣 （03306） 逆市跌一成，低見13.24元。

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【09：58】美團 （03690） 升4%，帶動大市升幅擴大至300點，報24494點；科指升1.1%，報6225點。

【09：54】開拓藥業 （09939） 反彈逾14%，高見59.65元。開拓藥業上周五急跌，傳言與普克魯胺的傳言有關，當日開拓藥業即緊急召開投資者交流會，表示業務一切正常，普克魯胺的覽床試驗工作在按計劃進行。

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【09：51】小米 （01810） 跌幅擴大至半成，低見20.8元。

【09：51】中遠海控 （01919） 跌逾6%；東方海外 （00316） 跌近4%。

【09：50】阿里巴巴 （09988） 逆市跌0.6%，破底低見142.1元。

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【09：48】澳門再啟動全民檢測，濠賭股向下，其中藍籌股銀娛 （00027） 跌逾2%；金沙 （01928） 跌逾3%。

【09：46】小米 （01810） 逆市跌逾3%，低見21元。

【09：43】吉利 （00175） 突挫逾8%，低見21.05元。

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【09：40】體育用品股逆市下跌，特步 （01368） 跌逾6%；安踏 （02020） 跌逾4%；李寧 （02331） 跌逾3%。

【09：37】恒指早段轉升200點，科指轉升0.8%。

【09：34】火幣科技 （01611） 跌幅早段擴大至逾三成，低見6.7元。

【09：33】滙豐 （00005） 股價升2%，高見40.6元。華為副董事長孟晚舟與美國司法部達成延緩起訴協議後獲釋，並乘坐中國政府包機，於上周六（25日）晚抵達深圳。

【09：31】恒大汽車 （00708） 早段跌逾23%，破底低見1.7元；恒大 （03333） 跌近4%；恒大物業 （06666） 跌逾2%。

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【09：30】港股開市後轉升逾百點，報24333點，升141點。

【09：24】火幣科技 （01611） 低開15%；歐科雲鏈 （01499） 跌近8%；雄岸科技 （01647） 跌逾4%；美圖 （01357） 跌逾2%。

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【09：22】恒生指數開報24131點，低開60點。恒生科技指數跌0.2%，報6148點。恒大汽車 （00708） 跌逾11%；中海油 （00883） 升逾3%；阿里巴巴 （09988） 跌逾1%；李寧 （02331） 跌逾2%。

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【09：13】期指開報24053點，跌115點或0.5%。

【08：44】恒指黑期跌約36點，報24088點；道指期貨升149點，報34947點。

【07：57】富途據報籌備在港第二上市 目標年底前掛牌

【07：45】東風由深圳創業板改為深交所主板上市

【07：45】港股ADR收報23998點，跌193點或0.8%。滙豐 （00005） ADR折合報40.11元，較港收市價0.41元或1%。騰訊 （00700） ADR折合報453.68元，較港收市價低6.52元或1.4%。

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【07：30】多位儲局官員在議息後發表講話，支持在11月開始減購債，市場正評估聯儲局退市前景，並關注美國債務上限問題何時解決，政府會否陷入停擺。美股上周五高位整固，道指曾回吐逾百點，收市最終連升三日，收市道指升33點，報34798點；納指跌4點，報15047點；標指升6點，報4455點。

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責任編輯︰梁浩碩