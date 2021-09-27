【Bitcoin】火幣科技曾插3成、火幣全球站停止內地新用戶註冊　人行上周加碼封殺虛擬貨幣、港證監疑限散戶設倉

▲ 虛擬貨幣遭中國再出手封殺後 火幣全球站已停止內地新用戶註冊

比特幣Bitcoin、以太幣等虛擬貨幣上周再遭中國人民銀行、發改委再出手封殺，人行指任何虛擬貨幣都屬於「非法」，發改委就指虛擬貨幣「挖礦」屬於淘汰類產商。內地虛擬貨幣交易平台火幣全球站發布公告，響應當地政府監管政策要求，火幣已於9月24日停止內地新用戶註冊，並計劃年底前在保證用戶資產安全的前提下完成有序清退。在香港上市的火幣科技 （01611） 周一曾跌3成，最新跌24%，暫報7.6元。

不單內地封殺，富途（美：FUTU）上周也向用戶表示，應香港證監會要求，10月1日會暫停加密貨幣信託開倉，可見【下一頁】。

人行、發改委再出手封殺虛擬貨幣（附全文）詳情請看︰【下一頁】

比特幣最新報44120美元，24小時升4.46%，以太幣報3131美元，升9.05%；狗狗幣報0.207478美元，升1%。

報道昨日引述WhaleAlert數據顯示，最近一小時，近2.2萬枚比特幣（約9.1億美元）從火幣轉出。分析師指，這是由火幣冷錢包轉移至熱錢包，疑似是應對清退中國用戶而將造成的提幣潮。

9月24日中國人民銀行發布《關於進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》 ，人民銀行負責人答記者問時表示《通知》明確指出，虛擬貨幣兌換、作為中央對手方買賣虛擬貨幣、為虛擬貨幣交易提供撮合服務、代幣發行融資以及虛擬貨幣衍生品交易等虛擬貨幣相關業務全部屬於非法金融活動，一律嚴格禁止，堅決依法取締；境外虛擬貨幣交易所通過互聯網向中國境內居民提供服務同樣屬於非法金融活動。

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責任編輯︰梁浩碩