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【新股IPO】富途據報最快本周遞交香港上市申請　或集資約10億美元

新股IPO 17:45 2021/10/05

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富途據報籌備在港第二上市　目標年底前掛牌

富途控股（美︰FUTU）據報籌備香港第二上市。外電引述消息指，在美國上市的網上券商富途控股正籌備第二上市，最快本周或下周提交香港上市申請，目標年底前掛牌。富途控股香港第二上市將由高盛、瑞銀擔任安排行，集資額料達10億美元。

報道引述富途回應指，富途首席財務官陳宇8月財報業績會時回應，留意到最近區內資本市場的一些變化及趨勢，公司積極進行這方面的研究，進行綜合評估。

富途牛牛大抽獎送Audi A3 Sportback 房車及iPhone，可見【下一頁】

富途於2019年在美國納斯達克上市，最初僅集1億美元，其後於去年8月、今年4月分別進行上市後融資，分別集3.14億和12.4億美元。富途年初至今股價累升78%，市值達120億美元。

年初至今，累計已有7家美國上市的中概股，回流香港上市，理想汽車 （02015） 、小鵬汽車 （09868） 更是以主要上市方式回流。

 

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責任編輯︰梁浩碩

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