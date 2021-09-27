【開市9點半】劉鶴參觀新能源車展　吉利比亞迪介紹成果　半年人民幣定存最高2.7厘

（1）北京周末舉辦新能源汽車產業發展，國務院副總理劉鶴到場巡視成果，據內地媒體報道，劉鶴到訪吉利 （00175） 及比亞迪 （01211） 的汽車展位，吉利展示旗下易易換能的車電分離技術，比亞迪則向劉鶴介紹漢EV，成為車股的利好消息。此外，劉鶴亦透過視頻，在世界互聯網大會烏鎮峰會發表演講。

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即睇開市9點半重點：

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（2）半年人民幣定存，最高2.7厘。

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（3）恒大 （03333） 上市前亦曾經歷危機，其後迎來黃金十年。

恒大起家融資曾達19.5厘 玩盡融資擴張逾十年

（4）恒大汽車 （00708） 周末連發兩個利淡消息。

恒大汽車終止A股科創板上市計劃 去年曾稱集資最多389億人幣

恒大汽車深夜宣布財困 若未能引入戰投或出售資產 對恒馳量產存重大負面影響

（5）開拓藥業 （09939） 上周五急跌後，連忙開投資者會澄清，及發通告介紹最新進展，以安撫市場，且看股價會否反彈。

【異動股】開拓藥業反駁市場傳言 普克魯胺獲巴西批III期臨床試驗

（6）港第二上市的阿里巴巴 （09988） ，外資大戶續搬貨來港註冊，最新跡象顯示，外資大戶或已逐步減持，同時阿里巴巴在港股價再創新低。

【阿里巴巴9988】阿里外資大戶搬千億大貨到港 恐又伺機減持

（7）煤炭股高息，煤炭的利好因素，是需求強勁，不過，在減排國策下，電廠限電則成為不利因素。

【高息股攻略】四隻煤炭股收息逾8厘、最高達14.8厘？

（8）中海油 （00883） 繼中電信 （00728） 後，啟動回A股。

【中海油回A】中海油擬上交所上市 發行不超過26億股A股

（9）美國繼續關注10月中的債務上限。

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上周五港股ADR及美股收市情況：

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記者：譚志偉