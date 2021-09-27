  • 28°C
香港時間 : 2021927日 (一) 07:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【開市9點半】劉鶴參觀新能源車展　吉利比亞迪介紹成果　半年人民幣定存最高2.7厘

股市 06:47 2021/09/27

分享：

（1）北京周末舉辦新能源汽車產業發展，國務院副總理劉鶴到場巡視成果，據內地媒體報道，劉鶴到訪吉利 （00175） 及比亞迪 （01211） 的汽車展位，吉利展示旗下易易換能的車電分離技術，比亞迪則向劉鶴介紹漢EV，成為車股的利好消息。此外，劉鶴亦透過視頻，在世界互聯網大會烏鎮峰會發表演講。

*逢交易日早上9時《ET開市直擊》為你分析市況，做好開市準備*【按此】

即睇開市9點半重點：

    點擊圖片放大
    +8
    +7

【電動汽車】吉利控股預計2025年全球運營5000座智能換電站　劉鶴現身參觀展覽

（2）半年人民幣定存，最高2.7厘。

【人幣定存】南商加人民幣半年定存息、全城第二高　人行央票超購近5倍吸金額創今年高

（3）恒大 （03333） 上市前亦曾經歷危機，其後迎來黃金十年。

恒大起家融資曾達19.5厘　玩盡融資擴張逾十年

（4）恒大汽車 （00708） 周末連發兩個利淡消息。

恒大汽車終止A股科創板上市計劃　去年曾稱集資最多389億人幣

恒大汽車深夜宣布財困　若未能引入戰投或出售資產　對恒馳量產存重大負面影響

（5）開拓藥業 （09939） 上周五急跌後，連忙開投資者會澄清，及發通告介紹最新進展，以安撫市場，且看股價會否反彈。

【異動股】開拓藥業反駁市場傳言　普克魯胺獲巴西批III期臨床試驗　

（6）港第二上市的阿里巴巴 （09988） ，外資大戶續搬貨來港註冊，最新跡象顯示，外資大戶或已逐步減持，同時阿里巴巴在港股價再創新低。

【阿里巴巴9988】阿里外資大戶搬千億大貨到港　恐又伺機減持

（7）煤炭股高息，煤炭的利好因素，是需求強勁，不過，在減排國策下，電廠限電則成為不利因素。

【高息股攻略】四隻煤炭股收息逾8厘、最高達14.8厘？

（8）中海油 （00883） 繼中電信 （00728） 後，啟動回A股。

【中海油回A】中海油擬上交所上市　發行不超過26億股A股

（9）美國繼續關注10月中的債務上限。

【美股一周前瞻】聚焦美基建方案及國會債務上限法案「闖關」　周五公布PCE物價指數　專家料美股波動增加

上周五港股ADR及美股收市情況：

    點擊圖片放大
    +15
    +14

記者：譚志偉

欄名 : 開市9點半

最新專欄文章 更多

【開市9點半】中國傳要求地方政府為恒大或破產做準備　恒大重組方案或幾日內公布
2021/09/24
【開市9點半】中國傳要求地方政府為恒大或破產做準備　恒大重組方案或幾日內公布
【開市9點半】恒大今日如期支付公司債利息　譚仔國際今起招股4212元入場
2021/09/23
【開市9點半】恒大今日如期支付公司債利息　譚仔國際今起招股4212元入場
【開市9點半】大摩指本港樓價最差情景跌2成　新地：未聽聞中央向地產商施壓
2021/09/21
【開市9點半】大摩指本港樓價最差情景跌2成　新地：未聽聞中央向地產商施壓
【開市9點半】恒大處罰6高管提前贖回投資產品　摩通：應視內房反彈為減持機會
2021/09/20
【開市9點半】恒大處罰6高管提前贖回投資產品　摩通：應視內房反彈為減持機會
【開市9點半】劉鑾雄夫婦再沽恒大股份　大摩削恒指目標價近一成
2021/09/17
【開市9點半】劉鑾雄夫婦再沽恒大股份　大摩削恒指目標價近一成
港股 傳統經濟股 新經濟股 中國恒大（03333） 港股ADR 阿里巴巴－SW（09988） 恒大汽車（00708） 美股 A股 煤炭股

上一篇文章

【ET財經早點1分鐘】美股進入多事之秋 中海油擬「回A」上市

下一篇文章

【ET開市直擊】港股唞一唞 美股短綫玩幾手
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【高息股攻略】四隻煤炭股收息逾8厘、最高達14.8厘？
【高息股攻略】四隻煤炭股收息逾8厘、最高達14.8厘？
【香港男神】聚餐合照曝光　新世界鄭志剛與劍神張家朗都鐘意呢樣食物？（多圖）
【香港男神】聚餐合照曝光　新世界鄭志剛與劍神張家朗都鐘意呢樣食物？（多圖）
【恒指夜期+ADR】阿里創新低後美股續跌　夜期再跌187點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里創新低後美股續跌　夜期再跌187點（不斷更新）
【阿里巴巴9988】阿里外資大戶搬千億大貨到港　恐又伺機減持
【阿里巴巴9988】阿里外資大戶搬千億大貨到港　恐又伺機減持
【恒大3333】恒大汽車深夜宣布財困　若未能引入戰投或出售資產　對恒馳量產存重大負面影響
【恒大3333】恒大汽車深夜宣布財困　若未能引入戰投或出售資產　對恒馳量產存重大負面影響
【人幣定存】南商加人民幣半年定存息、全城第二高　人行央票超購近5倍吸金額創今年高
【人幣定存】南商加人民幣半年定存息、全城第二高　人行央票超購近5倍吸金額創今年高