【打工仔辛酸】動物保育員起薪點只得7千元 「陪獅伴虎」高危工作僅獲6百餘元津貼 13年未加過人工

不少人愛動物，對他們來說，動物保育員是一份夢幻的職業，不過台灣一個動物園中的動物保育員卻面對工資嚴重偏低的情況。



台灣傳媒報導，位於高雄市壽山動物園正大改造，預計明年9月重新開張，即使動物園沒有對外開放，但仍有大批動物需要保育員照顧，同時他們也負起為動物搬家的重任。早前該動物園招聘兩個保育員的空缺，入行起薪點僅25,000元台幣（約7,017港元），仍吸引約30人應徵。

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現時壽山動物園現有43名員工，當中22名保育員是照顧動物主力。保育員的工作就是動物的保母，不但需要餵食、健康照護、環境清理，還要協助令動物籠舍的環境更好，因此也需要有簡易木工、設計餵食器及遊具等技能，絕不簡單。但保育員算待遇不算高，剛入行起薪點由25,000元台幣（約7,017港元）起。

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若有照顧危險動物會獲津貼，如照顧大象每月可額外獲2,500元台幣（約701港元），若照顧獅子、老虎等猛獸也只獲2,200元台幣（約617港元），更甚的是，原來工資已有13年沒有加過，市政府近期更打算將部分保育員的危險津貼從2,200元台幣降至1,800元台幣（約505港元），可見保育員的工資絕對無法跟上物價上漲水平，令員工十分沮喪。

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因此，保育員的年紀多是老一輩，通常做到退休，因為人與動物情感像家人，離不開彼此。年輕一輩保育員流動率相對高，遇到更嚮往的工作便離去，近年陸續有保育員退休才會作出招聘。有專家表示，保育員的工作不只是付出勞力，而且更要膽大心細，與凶猛動物接觸存在危險性，不能有一絲大意。保育員整體人數不多，薪資待遇卻不夠理想，難留住好人才，若造成人力斷層或流動率高，不利於整體動物照養。

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記者：陳詠妍