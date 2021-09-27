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【ET財經早點1分鐘】美股進入多事之秋 中海油擬「回A」上市

股市 07:00 2021/09/27

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在港股價創新低的阿里巴巴，有外資大戶再搬千億元大貨來港。

據聯交所中央結算系統持股紀顯示，阿里巴巴美股ADS託管行花旗持倉，在9月17日大增6.7億股，佔總股本約3.09%，即香港註冊股份大增。

*逢交易日早上9時《ET開市直擊》為你分析市況，做好開市準備*【按此】

以阿里巴巴當日收市價154.9元計，股份價值超過1千億元。數據亦顯示，花旗持股下跌，或顯示外資大戶已逐步減持。

上周五阿里巴巴美股在港股藍籌中最幅最大，再低港收市價百分之2，退守141港元水平，整體夜期跌187點

中海油擬回A股上市 發行26億股

中海油回歸上交所上市，建議發行26億股人民幣股份，佔擴大後股本5.5%。

中海油列出350億元的募集資金用途，例如圭亞那油田開發項目，便建議投資95億流花油田二次開發項目投資65億等，以及補充流動資金50億。

恒大汽車終止科創板上市

恒大汽車宣布財困後，再宣布經慎重考慮後，終止科創板上市計劃。

恒大汽車指，鑒於流動性問題，在「恒大‧養生谷」及新能源汽車生活空間配套中，造成有延遲支付供應商和工程款情況，導致部分相關項目停工。

截至公告日期，集團為部分項目爭取復工未獲得重大進展。恒大汽車指，仍然在接觸不同的潛在戰略投資者。

首域劉國傑：過去數月增持騰訊京東

首域劉國傑表示，過去數月股市回調時，認為騰訊及京東尚有增長空間，兩者同樣是較低調、監管風險較小的企業，所以增持了股份。

強調中國市場股票，從來都不止於騰訊、阿里巴巴和拼多多。投資者應還有其他選擇。

『創新』一詞不應局限於互聯網平台、生物科技公司或外賣應用程式，而是應該涵蓋更廣泛的領域。

*逢交易日早上9時《ET開市直擊》為你分析市況，做好開市準備*

欄名 : ET財經早點1分鐘

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