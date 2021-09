【ET開市直擊】港股唞一唞 美股短綫玩幾手（附Time code）

港股反彈乏力,美股上日收市前稍為拗腰向上。特別一提,阿里巴巴 (09988) 在港創新低後,美股股價續跌,料對港股今日表現再構成壓力。富昌證券聯席董事譚朗蔚今早9時於《ET開市直擊》為你分析港股形勢,開市前做好準備。

00:00 - 港股焦點速覽 留意恒大危機最新發展

00:54 - 美股外圍市況速報 Tesla、fb 造好

02:02 - 亞太區股市早段市況速報

02:29 - 美股後市分析 S&P500指數 50天線是關鍵

07:25 - 中國禁止交易加密貨幣 前景如何?

09:55 - 港股上日市況速報+北水盤路

11:01 - 港股走勢分析 支持力度如何?

13:09 - 資源股中海油 (00883) 「回A」消息怎解讀

16:49 - 恒大危機未解決 前景怎判斷

19:54 - 恒大汽車終止A股上市計劃

21:50 - 華為孟晚舟回國 利好華為概念股?談中國軟件 (00354)

23:31 - 港股開市前市況速報

24:40 - ET個股推介:長江基建 (01038)

26:25 - 觀眾問股:建行 (00939) 值得吸納嗎?

27:30 - 觀眾問股:友邦 (01299) 值得吸納嗎?

28:28 - 觀眾問股:長實 (01113) 應減倉嗎?

30:30 - 觀眾問股:領展 (00823) 應減倉嗎?

31:40 - 觀眾問股:FI二南方納指 (07568) 值得吸納?

33:28 - 港股早段市況速報

36:24 - 觀眾問股:買收息股策略-談香港電訊 (06823)

39:03 -觀眾問股:中國電力 (02380) 可續持有嗎?

40:54 -觀眾問股:海爾智家 (06690) 可以長線持有嗎?

42:41 - 觀眾問股:手持吉利 (00175) 蝕錢中怎辦

44:51 - 觀眾問股:華潤水泥 (01313) 蝕錢中怎辦

46:43 - 觀眾問股:東岳 (00189) 蝕錢中怎辦

49:18 - 觀眾問股:理文化工 (00746) 前景分析

52:34 - 觀眾問股:李寧 (02331) 有貨應走定守?

55:52 - 觀眾問股:特步 (01368) 可以加注嗎?

58:28 - 觀眾問股:置富產業 (00778) 前景點睇?

01:00:33 - 觀眾問股:中芯國際 (00981) 可以留意嗎?

01:01:45 - 觀眾問股:洛陽鉬業 (03993) 可以留意嗎?

01:03:17 -港股早段市況速報

01:04:26 -財經日誌担提你

01:05:17 -港股早段跌轉升 走勢怎麼看

00:00 - 港股焦點速覽

00:54 - 加息路綫圖明確 美股再上衝

02:33 - 美股升幅已補周初裂口 調整已完

05:59 - 港股上日走勢總結+北水盤路

06:58 - 港股走勢點睇 北水沽貨啟示

09:28 - 恒大 (03333) 破產並非無可能?

12:30 - 內房股 vs 物管股 誰更值搏?

13:47 - 小米 (01810) 手機再出新系列 利好有限

16:13 - 港股越跌可越買實力藍籌收息股有何選擇?

18:48 - 股票分析:理文化工 (00746) 前景點睇?

20:57 - 股票分析:藥明生物 (02269) 前景點睇?

22:48 - 股票分析:復星醫藥 (02196) 前景點睇?

24:53 - 港股開市前市況速報

27:12 - ET個股推介:中移動 (00941)

28:25 - 新股IPO:譚仔 (02217) 認購得過嗎?

30:57 - 保誠發新股 vs 富衛美國上市 利好保險股嗎

32:34 - 股票分析:京能清潔能源 (00579) 可以買入嗎?

33:58 - 股票分析:贛鋒鋰業 (01772) 可以加注嗎?

35:23 - 股票分析:中國電力 (02380) vs 華能國際 (00902)

36:56 - 股票分析:銀娛 (00027) 前景點睇?

39:23 - 如何看內地經濟政策對股市影響

41:17 - 航運股見頂未?東方海外 (00316) 、中遠海控 (01919) vs 太平洋航運 (02343)

40:39 - 美股分析:納指三倍看好ETF(TQQQ.US)前景點睇?

45:31 - 美股分析:SoFi (SOFI.US)前景點睇?

46:29 - 市況弱月供股票是好選擇?

48:55 - 股票分析:永達汽車 (03669) 前景點睇?

49:59 - 港股開市後早段市況速報

53:12 - 財經日誌提提你