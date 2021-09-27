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【ET開市直擊】港股唞一唞 美股短綫玩幾手（附Time code）

股市 08:55 2021/09/27

分享：

港股反彈乏力，美股上日收市前稍為拗腰向上。特別一提，阿里巴巴 （09988） 在港創新低後，美股股價續跌，料對港股今日表現再構成壓力。富昌證券聯席董事譚朗蔚今早9時於《ET開市直擊》為你分析港股形勢，開市前做好準備。

Time code

00：00 - 港股焦點速覽　留意恒大危機最新發展
00：54 - 美股外圍市況速報　Tesla、fb 造好
02：02 - 亞太區股市早段市況速報
02：29 - 美股後市分析　S&P500指數 50天線是關鍵
07：25 - 中國禁止交易加密貨幣　前景如何？
09：55 - 港股上日市況速報＋北水盤路
11：01 - 港股走勢分析　支持力度如何？
13：09 - 資源股中海油 （00883） 「回A」消息怎解讀
16：49 - 恒大危機未解決　前景怎判斷
19：54 - 恒大汽車終止A股上市計劃
21：50 - 華為孟晚舟回國　利好華為概念股？談中國軟件 （00354）
23：31 - 港股開市前市況速報
24：40 - ET個股推介：長江基建 （01038）
26：25 - 觀眾問股：建行 （00939） 值得吸納嗎？
27：30 - 觀眾問股：友邦 （01299） 值得吸納嗎？
28：28 - 觀眾問股：長實 （01113） 應減倉嗎？
30：30 - 觀眾問股：領展 （00823） 應減倉嗎？
31：40 - 觀眾問股：FI二南方納指 （07568） 值得吸納？
33：28 - 港股早段市況速報
36：24 - 觀眾問股：買收息股策略－談香港電訊 （06823）
39：03 -觀眾問股：中國電力 （02380） 可續持有嗎？
40：54 -觀眾問股：海爾智家 （06690） 可以長線持有嗎？
42：41 - 觀眾問股：手持吉利 （00175） 蝕錢中怎辦
44：51 - 觀眾問股：華潤水泥 （01313） 蝕錢中怎辦
46：43 - 觀眾問股：東岳 （00189） 蝕錢中怎辦
49：18 - 觀眾問股：理文化工 （00746） 前景分析
52：34 - 觀眾問股：李寧 （02331） 有貨應走定守？
55：52 - 觀眾問股：特步 （01368） 可以加注嗎？
58：28 - 觀眾問股：置富產業 （00778） 前景點睇？
01：00：33 - 觀眾問股：中芯國際 （00981） 可以留意嗎？
01：01：45 - 觀眾問股：洛陽鉬業 （03993） 可以留意嗎？
01：03：17 -港股早段市況速報
01：04：26 -財經日誌担提你
01：05：17 -港股早段跌轉升　走勢怎麼看

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

*重溫上日《ET開市直擊》*

Time code

00：00 - 港股焦點速覽　
00：54 - 加息路綫圖明確　美股再上衝
02：33 - 美股升幅已補周初裂口　調整已完
05：59 - 港股上日走勢總結＋北水盤路
06：58 - 港股走勢點睇　北水沽貨啟示
09：28 - 恒大  （03333）  破產並非無可能？
12：30 - 內房股 vs 物管股　誰更值搏？
13：47 - 小米  （01810）  手機再出新系列　利好有限
16：13 - 港股越跌可越買實力藍籌收息股有何選擇？
18：48 - 股票分析：理文化工  （00746）  前景點睇？
20：57 - 股票分析：藥明生物  （02269）  前景點睇？
22：48 - 股票分析：復星醫藥  （02196）  前景點睇？
24：53 - 港股開市前市況速報
27：12 - ET個股推介：中移動  （00941）  
28：25 - 新股IPO：譚仔  （02217）  認購得過嗎？
30：57 - 保誠發新股 vs 富衛美國上市　利好保險股嗎
32：34 - 股票分析：京能清潔能源  （00579）  可以買入嗎？
33：58 - 股票分析：贛鋒鋰業  （01772）  可以加注嗎？
35：23 - 股票分析：中國電力  （02380）  vs　華能國際  （00902）  
36：56 - 股票分析：銀娛  （00027）  前景點睇？
39：23 - 如何看內地經濟政策對股市影響
41：17 - 航運股見頂未？東方海外  （00316）  、中遠海控  （01919）  vs 太平洋航運  （02343）  
40：39 - 美股分析：納指三倍看好ETF（TQQQ.US）前景點睇？
45：31 -  美股分析：SoFi （SOFI.US）前景點睇？
46：29 - 市況弱月供股票是好選擇？
48：55 - 股票分析：永達汽車  （03669）  前景點睇？
49：59 - 港股開市後早段市況速報
53：12  - 財經日誌提提你

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