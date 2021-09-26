【美股一周前瞻】聚焦美基建方案及國會債務上限法案「闖關」　周五公布PCE物價指數　專家料美股波動增加

▲ 聚焦美基建方案及國會債務上限法案「闖關」 周五公布PCE物價指數 專家料美股波動增加

踏入9月最後一周，投資界預期，美股面對更大的波動，除了留意經濟數據，本周迎來基建法案到眾議院「闖關」，而且，國會債務上限及政府撥款可否通過也是潛在市場風險。

美財長耶倫呼籲國會提高聯邦債務上限，現金、非常規措施將10月用盡，看【下一頁】

本周需關注多項數據及事件，包括美國8月耐用品訂單，8月PCE物價指數、9月ISM製造業PMI等。市場預期，8月PCE物價指數按年升4.1%，按月升0.3%，前值分別為4.2%及0.4%；8月核心PCE物價指數則預期按年升3.5%，按月升0.2%，前值分別為3.6%及0.3%。

另外，多位儲局官員亦會陸續發表講話，包括主席鮑威爾，以及芝加哥聯儲銀行行長埃文斯、紐約聯儲銀行行長威廉姆斯、儲局理事布雷納德等。值得留意是，美國財長耶倫也會與鮑威爾一同出席國會聽證會。

美國民主黨籍國會眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）表示，有意於本周推動1萬億美元基建法案與3.5萬億美元開支法案通過眾議院。不過，3.5萬億美元開支法案的磋商面對阻滯，美國總統拜登承認，或需要一些時間才能爭取法案落實。



同時，眾議院亦須為政府撥款和提高舉債上限的法案進行表決，若不能於10月1日前通過，政府將會停擺，並出現債務違約。

專家料進入調整的美股將增加

對於美股走勢，CFRA首席投資策略師Sam Stovall認為，市場動盪尚未完結，不少股票已跌破200天移動平均綫，預期10月將會更波動，屬「多事之秋」，進入調整甚至「入熊」的股票增多。財富管理公司Wellington Shields表示，在紐交所掛牌的股票，只有59%維持在200移動平均綫之上，或是股價仍處於上升趨勢，這對市場不利，令人憂慮。

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編輯：袁諾曦