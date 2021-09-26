▲ 【海航危機】海航控股公佈重整計劃 將引入戰略投資者、統一償還11公司債務

有內媒指，全國企業破產重整案件信息網公布海航控股及其十家子公司重整計劃草案，從9月27日到9月30日四天，海航集團、海航基礎及其二十家子公司，還有供銷大集的各個債權人會議也將對重整計劃草案進行討論並表決。

報道指，海航力圖通過債轉股化解巨額債務，力爭輕裝上陣，據方案，截至目前，共計4915家債權人向海航控股在內的十一家公司管理人申報9215筆債權，申報金額合計3972.09億元（人民幣，下同）。經管理人審查，已經提交法院裁定確認和預計後續法院可以裁定確認的債權共計約1612.93億元。

海航引入戰略投資者、統一償債十一家公司債務

報道引述管理人指，考慮依法協同重整，因為管理人發現十一家公司關聯交易複雜，債權債務規模龐大，相互增信情況普遍，多數債權人同時對十一家公司均享有債權或權益。若將十一家公司割裂而分別單獨重整，一是影響航空安全，二是減損重整價值，難以引入優質的、有實力的戰略投資者，三是如不協同重整，則債權交叉追償、擔保循環追索，債權人清償難以盡快落地、權利無法得到保障，公司的債務和擔保也難以徹底化解。

具體措施主要包括統一引入戰略投資者，在海航集團航空主業整體招募戰略投資者的基礎上，海航控股仍維持對十家子公司的控制關係，戰略投資者以現金出資購得海航控股股票並獲得其控制權，並通過控股海航控股間接控制十家子公司及海航控股其他未進入重整程序的全部子公司。另外，將統一償債。償債資源包括戰略投資者投入的資金、未來持續經營的經營收入、海航控股資本公積轉增股票及關聯方代為清償的債務額度。

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編輯：李哲毅