【海航債務】海航集團面臨近4000億元債務申訴　僅1600億獲確認、3分1債務以股清還

海航集團董事長陳峰、首席執行官譚向東因「違法犯罪」被捕後，海航集團債務重組方案反見加速。據行業消息，中國國企業破產重整案件信息網周日（26日）在網站向債權人披露海航集團重整計劃細節，並從月27日至30日四天，海航集團、海航基礎及其二十家子公司，還有供銷大集的各個債權人會議也將對重整計劃草案進行討論並表決。

海航集團早前已傳出力圖通過債轉股化解巨額債務，據方案，海航集團面臨4915家債權人申報9215筆債權，申報金額合計3972.09億元（人民幣，下同）。經管理人審查，已經提交法院裁定確認和預計後續法院可以裁定確認的債權共計約1612.93億元。

海航陳峰、CEO譚向東涉嫌違法犯罪 9個月由債務重組到股權被清零，可見【下一頁】

海航控股等11家公司重整案第二次債權人會議於周一早上9時召開，海航據報擬10萬元以下債務以自有資金清還，10萬以上的普通債權，除救助貸款外，每家債權人35.61%債權由股票清償，抵債價格為每股3.18元；餘下64.38%債務由海航集團等關聯方清償。

對於調整後的有財產擔保債權，將由擔保人或建設工程所有權人留債清

償，期限10年，以2022年為第一年，自第二年起逐年還本，還本比例

從2%至20%不等。每年按照未償還本金的金額付息，留債利率按原融資利率或每年2.89厘較低者確定。

海航集團具體方式以經裁定批准的海航集團等321家公司實質合併重整計劃規定為准。

海航引入戰略投資者、統一償債十一家公司債務

內地媒體就報道引述管理人指，考慮依法協同重整，因為管理人發現11家公司關聯交易複雜，債權債務規模龐大，相互增信情況普遍，多數債權人同時對十一家公司均享有債權或權益。若將11家公司割裂而分別單獨重整，一是影響航空安全，二是減損重整價值，難以引入優質的、有實力的戰略投資者，三是如不協同重整，則債權交叉追償、擔保循環追索，債權人清償難以盡快落地、權利無法得到保障，公司的債務和擔保也難以徹底化解。

具體措施主要包括統一引入戰略投資者，在海航集團航空主業整體招募戰略投資者的基礎上，海航控股仍維持對十家子公司的控制關係，戰略投資者以現金出資購得海航控股股票並獲得其控制權，並通過控股海航控股間接控制十家子公司及海航控股其他未進入重整程序的全部子公司。另外，將統一償債。償債資源包括戰略投資者投入的資金、未來持續經營的經營收入、海航控股資本公積轉增股票及關聯方代為清償的債務額度。

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編輯：李哲毅

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