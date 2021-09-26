▲ 【電動汽車】吉利控股預計2025年全球運營5000座智能換電站 劉鶴現身參觀展覽（圖片來源：吉利控股）

吉利汽車 （00175） 母公司吉利控股集團宣布，預計至2025年將在全球運營5000座智能換電站。吉利控股又表示，在換電網絡方面，自2020年9月首座換電站落地重慶後，吉利科技集團旗下易易喚能智能換電站已覆蓋天津、重慶、浙江、山東、江蘇、湖南、海南、安徽等地十多個省市。

此外，北京近日舉行新能源汽車產業發展成果展，國務院副總理劉鶴上週六（25日）有到易易喚能的展台參觀參展產品和「車電分離」科技換電模式，而吉利控股董事長李書福亦有現身，親自為劉鶴解說公司技術成果。

吉利控股稱，易易喚車站配備三級消防系統，電池在換電站內集中充電，有效規避傳統新能源車在充電過程中自燃風險，延長電池使用壽命至8年60萬公里，讓換電更安全、更高效。目前，易易喚能開放的平台可兼容軸距在2700mm-3100mm之間的多種車型，且最快可在60秒內完成換電全過程。

吉利控股稱，自2017年開始研發換電技術平台及車型架構平台，期間參與研發人員超 1000 人，涉及資金投入數十億元，進行了超3萬次的相關實驗，同時獲得換電相關專利千餘件，在車輛端、換電端及電池端展開了完整的技術佈局。

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編輯：李哲毅