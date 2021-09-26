【異動股】開拓藥業反駁市場傳言　普克魯胺獲巴西批III期臨床試驗　

▲ 開拓藥業反駁市場傳言 普克魯胺獲巴西批III期臨床試驗

開拓藥業 （09939） 上周五急瀉26%，收報51元，成交12.3億元，開拓藥業發通告澄清，董事會並不知悉任何導致股份價格及成交量出現波動之任何原因，截至本公告日期，董事會並不知悉任何可能對公司商業前景產生重大不利影響的發展或進展。

開拓藥業急跌，傳言與普克魯胺的傳言有關，當日開拓藥業即緊急召開投資者交流會，表示業務一切正，普克魯胺的覽床試驗工作在按計劃進行。

開拓藥業通告開首，即特別交代普克魯胺研發進展。開拓藥業指9月22日獲得巴西國家衛生監督局有條件批准，於巴西進行普克魯胺用於治療住院新型冠狀病毒肺炎患者的III期臨床試驗（MRCT）。

巴西為繼美國、中國及菲律賓 後，第四個批准該MRCT的國家，美國、中國及國際III期臨床試驗（住院患者） （NCT05009732）為隨機、雙盲、安慰劑對照的III期MRCT，預計招募1,030名患者，主要終點為30天內評估的持續康復時間。

根據聯交所證券上市規則第18A.08(3)條規定的警示聲明：公司無法確保本公司最終將能成功開發及營銷普克魯胺。公司股東及潛在投資者在買賣本公司股份時務請審慎行事。

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記者：譚志偉