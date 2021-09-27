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梅根紐約之行點解包到實？ 疑與哈里拍Netflix紀錄片

環球社會熱點 08:05 2021/09/27

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英國哈里王子與太太梅根周末一同到紐約出席活動，呼籲各國領袖公平分配新冠疫苗。有外媒報道指哈里梅根到訪紐約期間有私人攝影師隨行，梅根在天氣炎熱時全程穿著密實。哈里更被拍攝到身上帶有電線，據報正在拍攝Netflix記錄片。

哈里梅根合體訪紐約 愛女出世後首次共同活動（多圖） 【下一頁】

外媒《Page Six》報道，哈里（Prince Harry）梅根（Meghan Markle）上周四（23日）參觀911紀念館後離開時，一名神秘男子搶在2人前步出。《Page Six》稱已經證實，哈里梅根在紐約期間帶同私人攝影師塞爾斯（Matt Sayles）。

紐約現時天氣炎熱，但梅根出席活動時都幾乎皆身穿著冬裝外套，《Page Six》指外套厚度足以令梅根隱藏任何麥克風。

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報道指哈里梅根長期佩戴咪高峰。2人上周五（24日）曾前往紐約著名餐廳Melba用餐，媒體攝得哈里和餐廳老闆威爾遜（Melba Wilson）擁抱時，頸上掛有1根電線，電線另一端塞入褲袋中。

英國王室紀錄片揭菲臘愛燒烤 獲哈里讚是好聆聽者 【下一頁】

報道引述哈里梅根身邊消息人士指，2人一直為旗下Archewell基金會拍攝影片。哈里梅根去年9月與Netflix簽署價值數百萬美元的協議前，與Netflix負責人討論的第一件事，正是製作1部關於兩人日常生活動態的紀錄片。

哈里梅根發言人尚未發表任何評論。

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責任編輯：李俊儀

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