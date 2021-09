巴西總統自爆老婆去紐約打疫苗 政敵轟「假愛國」

巴西總統博索納羅被指輕視疫情,並拒絕接種新冠疫苗。博索納羅早前率團前往紐約出席聯合國大會,妻子米歇爾隨行。但博索納羅透露米歇爾在紐約期間接種新冠疫苗,博索納羅政敵隨即批評米歇爾「假愛國」。

巴西雜誌《Veja》上周五(24日)刊登博索納羅(Jair Bolsonaro)的專訪内容。博索納羅透露,妻子米歇爾(Michelle Bolsonaro)已在紐約接種新冠疫苗。

博索納羅重申自己選擇不打針:

接種疫苗是個人選擇,例如我妻子決定在美國打疫苗,而我決定不打疫苗。

(Getting vaccinated is a personal choice. My wife, for example, decided to get vaccinated in the United States. Me, no,)