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巴西總統自爆老婆去紐約打疫苗 政敵轟「假愛國」

環球社會熱點 09:05 2021/09/27

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巴西總統博索納羅被指輕視疫情，並拒絕接種新冠疫苗。博索納羅早前率團前往紐約出席聯合國大會，妻子米歇爾隨行。但博索納羅透露米歇爾在紐約期間接種新冠疫苗，博索納羅政敵隨即批評米歇爾「假愛國」。

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紐約禁無打疫苗者堂食 巴西總統街邊食Pizza 【下一頁】

巴西雜誌《Veja》上周五（24日）刊登博索納羅（Jair Bolsonaro）的專訪内容。博索納羅透露，妻子米歇爾（Michelle Bolsonaro）已在紐約接種新冠疫苗。

博索納羅重申自己選擇不打針：

接種疫苗是個人選擇，例如我妻子決定在美國打疫苗，而我決定不打疫苗。

（Getting vaccinated is a personal choice. My wife, for example, decided to get vaccinated in the United States. Me, no,）

巴西國内也有推行新冠疫苗接種計劃，但米歇爾作為巴西第一夫人到美國接種疫苗，決定隨即引起外界爭議。

博索納羅月內再違防疫規定 被罰款855元 【下一頁】

巴西流行病學家哈拉勒（Pedro Hallal）批評，米歇爾的做法，反映她蔑視巴西公共衛生系統及所有民眾，也代表她對國家沒有信心。

作為博索納羅政敵的巴西參議員阿齊茲（Omar Aziz）表示，米歇爾本來可以留在巴西打針為國民樹立榜樣，諷刺對方只是「得把口愛國」，沒有作出真正愛國主義的行為。

巴西政府其後發表聲明，指米歇爾在紐約進行新冠病毒檢測期間獲提供疫苗，由於她一早已打算接種疫苗，因此當時決定接種。聲明更強調，米歇爾十分欽佩和尊重巴西衛生系統。

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責任編輯：鄭錦玲

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