▲ 【恒大3333】恒大起家融資曾達19.5厘 玩盡融資擴張逾十年

中國恒大 （03333） 於2009年11月5日上市，當時已靠高息貸款起家，據內地分析師指出，恒大經歷五大歷史關鍵時刻，分別（一）09年是曲折完成上市、（二）2013年銷售突破千億、（三）2017年恒大顛峰、（四）2018年起布局電動車、（五）2020年起資金流受壓。

一：曲折上市：恒大06年已部署上市，11月首先引入德意志銀行、美林，淡馬錫為戰略投資者，獲得4億美元「融資」，並約定相關回報。07年8月，再集得4.3億美元的「結構擔保貸款」，年回報達19至19.5厘。

恒大獲得高息貸款及戰投資金後，即大舉買地，2007年土儲按年增加7倍。08年金融海嘯，IPO被迫停止，即面臨高額土地款項及利息支出，流動性壓力巨大。08年6月，引入第二輪戰投，科威特投資局、德意志銀行等5億美元「融資」，並約定相關回報。幸運的是，08年第四季「4萬億」到來，即刺激地產市道，令恒大銷售好轉。國際資本市場亦恢復，恒大09年11月完成上市，集資31.9億元。

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二：銷售千億，拿地至債務倍翻：2013年，即上市第四年，為銷售千億之年，首創內房的永續債融資，大舉拿地。同年恒大債務倍翻，有息負債淨增737億元（人民幣，下同），達到1338億元，其中永續債融資250億元。土儲倍數達10倍，轉戰一二綫城市，在北京、上海、南京大量拿地。

永續債由於不設款期限，同時可不計入公司債務，可避開負債率被拉高的風險，而對投資者而言，可提供長期而穩定的現金收益。2016年，永續債作為權益的計算公式中，恒大淨負債率為92.97%，倘將永續債計入債務，其淨資產負債率則為431.91%，總資產為9999億元，其中負債為8178億元。

三：2017年，銷售5000億：恒大銷售5000億元，房企排名第三，利潤371億元，並已可贖回1129億元高息永續債。並豪言2020年，恒大總資產3萬億，年銷售8000億，負債率降到同行中低水平。

同年，恒大籌備借殼深深房回A計劃，分三輪引入1300億戰投，3月第一批300億，6月第二批400億，11月第三批600億元，與06至08年港股上市引戰類似，簽署相關協議。恒大再大舉拿地，新增土儲達到1.3億平米，為歷史最高。

四：2018年起，殺入電動車：2018年6月以67億元入股FF，2020年，將恒大健康改名為恒大汽車 （00708） 。

五：2020至21年，現金流受壓：2020年8月以來，中央發布「三道紅綫」及「貸款兩集中」，全面收緊房地產融資。恒大以四招化解，（1）加速賣樓，全年賣出7232.5億元。

（2）以子公司引戰投及上市：

2020年8月恒大物業引戰投235億港元，

9月恒大汽車配股集40億港元，

12月恒大物業上市集140.8億港元，

2021年3月房車寶引入戰投163.5億港元

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（3）資產出售，148.5億賣出廣滙能源股權、44億賣出恒騰股權，持股比例降至26.55%。

（4）將戰投轉為普通股。終止深深房重組，將863億元戰投轉為普通股。

不過，恒大資金壓力續增。票據逾期糾紛、理財產品兌付問題、恒大汽車資金緊張問題等。

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記者：譚志偉