【電動車】Elon Musk：Tesla將擴大在中國投資 讚其為「數位化的全球領導者」

美國電動車製造商特斯拉（TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）周日（26日）在中國世界互聯網大會開幕式上發表在線講話，表示特斯拉將繼續擴大在中國的投資和研發力度。

馬斯克讚揚中國是「數位化的全球領導者」，稱中國花費大量資源和精力將最新的技術應用於包括汽車行業在內的不同行業。並希望特斯拉可以為構建數位化未來做出貢獻。

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馬斯克又稱很高興看到許多關於數據安全的法律已經出台，指認為數據安全是智能網聯汽車（ICV）成功的關鍵。更指數據安全不僅與個人利益密切相關，而是關係到整個社會。

特斯拉在中國建立了數據中心，馬斯克承諾所有個人身份資料不會傳輸到海外。只有在極少數情況下，例如在海外訂購備件，亦會在獲得監管部門批准後才使用。

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責任編輯：黃苑筠