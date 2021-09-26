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新世界鄭志剛與「劍神」張家朗聚餐　兩人都愛品味咖啡

股樓投資 19:12 2021/09/26

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不少人閒時愛飲咖啡，而東京奧運花劍金牌得主張家朗亦是其一。他今日（26日）在Instagram上載限時動態，見到他與新世界發展 （00017） 執行副主席兼行政總裁鄭志剛一同用膳。其後，鄭志剛選轉發張家朗的限時動態，並形容兩人是「Coffee Hunters」，而張家朗其後上載一杯凍咖啡的限時動態。

兩人聚首一堂，自然令人聯想到有合作機會，但新世界發展發言人表示，有關午宴純屬私人聚會，不作評論。

翻查早前晴報報道，除了飲咖啡，張家朗爸爸指，張家朗閒時愛看YouTube、Netfilx、遊車河，亦愛打邊爐，又笑言他「貪靚」，儲逾200對波鞋。

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撰文 : 黃卓賢

港股 新世界 鄭志剛 咖啡 張家朗

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