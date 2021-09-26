塔利班市中心吊屍示眾 稱要阻嚇綁架犯

塔利班於阿富汗建立新政權，塔利班早前表示仍在考慮會否公開處刑。塔利班早前於市中心吊起一具遺體示眾，指死者生前涉及綁架，遭塔利班在槍戰中擊斃。塔利班官員表示，吊起遺體示眾是希望達到阻嚇作用。當地警局局長表示，有塔利班成員在槍戰中受傷。

塔利班高層稱會恢復死刑 或准阿富汗人影相拍片 【下一頁】

塔利班上周六（25日）表示，在阿富汗西部邊境古城赫拉特（Herat）擊斃4名涉嫌綁架罪行人士，並將遺體放在市中心示眾。當地商店店主Wazir Ahmad Seddiqi接受外媒訪問時表示，塔利班將4具遺體帶至當地市中心廣場。其中1具遺體被吊起，另外3具遺體則移至市內其他地方展示。

社交媒體上亦有流傳相關影片及相片，顯示起重機將1具男性遺體吊起，遺體胸前紙張上寫著「綁架犯將受到這樣的懲罰」（Abductors will be punished like this）。《華盛頓郵報》引述塔利班指揮官指，行動目的是提醒所有罪犯，他們並不安全。

塔利班承諾解決人權問題 但提出一項要求 【下一頁】

有赫拉特官員表示，死者生前曾綁架1名商人及其兒子，在槍戰中被警方擊斃。赫拉特副省長沙伊爾（Maulwai Shair）表示，將遺體示眾是希望能起阻嚇作用，防止再有綁架行為發生，並透露被綁架商人父子已經獲釋。

由塔利班任命的赫拉特地區警察局局長賈拉利（Ziaulhaq Jalali）表示，1名塔利班士兵及1名平民受傷。

塔利班創辦人之一、執掌監獄事務的官員圖拉比（Mullah Nooruddin Turabi）上周四（23日）接受美媒採訪時表示，塔利班會恢復死刑及斬手刑罰，但尚未決定會否公開行刑。塔利班一旦決定公開處刑，將允許民眾觀刑時影相或拍片。

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責任編輯：李俊儀