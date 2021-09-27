【環保商機】即棄餐具塞滿堆填區　港人憂破壞環境　環保餐具生意急增8成

▲ 愈來愈多人關注外賣餐具對環境帶來的影響，加上港府早前亦提出「管制即棄膠餐具計劃」，將帶動環保餐具的需求。

疫情下不少餐廳亦轉型開拓外賣生意，但港人環保意識提升，愈來愈多人關注外賣餐具對環境帶來的影響。港府早前亦提出「管制即棄膠餐具計劃」，有望全面禁用即棄膠餐具，早前亦諮詢公眾有關方案。減塑、源頭減廢的浪潮勢不可擋，帶動環保餐具的需求。

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餐盒、飲管等環保餐具供應商「師兄供應」，其營運總監葉柏麟透露，自疫情爆發而來，其生意額急增7至8成，客戶增加了20個左右。大部分客戶亦是西餐廳及咖啡店，因為他們的經營模式與薄利多銷的茶餐廳不同，加上有外國食客，亦較理解環保概念，亦更客易接受紙飲管以外的環保餐具。

▲ 「師兄供應」營運總監葉柏麟認為，未來環保餐具的發展將會更趨向全天然產品。（陳國峰攝）

咖啡店、新餐廳更易接受環保餐具

環保技術日漸成熟，除了較普遍的紙飲管外，甘蔗渣、咖啡渣飲管亦是新興的選擇之一。主打此類型台灣製造環保餐具的Queentiff，現時有20至30個餐廳客戶，部分更是經營連鎖店的餐飲集團，每月收入達6位數字。其執行長黃景培亦指，近年香港愈來愈多新開的咖啡店，不時亦會有咖啡店主動接洽，因他們計畫創業時，大部分已把使用環保餐具的成本一併考慮。相比起現有餐廳，需要由傳統餐具轉至環保餐具，新開業餐廳的意欲會更大。

▲ Queentiff執行長黃景培則相信，必須擴闊產品線，引入不同類型的餐飲用品，滿足需求。（湯致遠攝）

同時，黃景培又認為大型集團較著重形象，採購時更傾向考慮品牌及產品的概念。同時亦有預算進行相關推廣，故大集團較少考慮環保餐具的價格。然而，毋庸置疑的是，大部分本地餐廳轉用各類環保餐具時，最大的考慮因素必定是價錢。以甘蔗渣飲管為例，其價格可與塑膠飲管相距3至5倍。

除此之外，餐廳亦會考慮環保飲管的存放條件、口感等，例如甘蔗渣、咖啡渣飲管較塑膠飲管欠彈性，需佔用較大空間存放；最長可放置２年左右。

▲ 餐廳亦會考慮環保餐具的存放條件、口感等，例如甘蔗渣、咖啡渣飲管需佔用較大空間存放。

價錢仍是最大阻礙 需壓低入貨門檻

為了加大餐廳轉用環保飲管的誘因，Queentiff亦不設最低購買數量，只是500枝、1000枝可享批發價。而「師兄供應」的策略則嘗試減低顧客對成本上漲的憂慮，葉柏麟稱：「對於一間月賣1.5萬杯奶茶的舖頭，成本最多只是增加3、4000元，但收入已經有60萬，未必真是難以負擔。」

要食肆達到全面的可持續發展，絕非一時三刻之事。黃景培及葉柏麟均認為，要找到一個合適的切合點，鼓勵餐廳嘗試更環保的選項。以飲管為例，它是餐具當中價格最低，由此開始向餐廳推銷，經營者會更容易接受。及後再逐步推展至其他範疇，例如紙巾、刀叉等。

▲ 入貨時亦需要留意產品質素，包括有否取得認證，以及報關資料等。

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記者：葉泳珊