【新冠疫苗】紐約強制教職員打針 遭法院頒臨時禁令

紐約市政府早前宣布，紐約市所有公立學校教職員需在9月27日前，最少接種1劑新冠疫苗。但紐約法院頒發臨時禁制令，阻止紐約市強制教職員接種新冠疫苗的命令生效。

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紐約市政府強制所有公立學校教職員在9月27日前接種最少1劑疫苗，更禁止他們選擇每周接受檢測取代疫苗接種，措施涉及約14.8萬名學校教職員。

美國聯邦第二巡迴上訴法院一名法官，上周五（24日）對紐約市強制教師接種疫苗的規定頒發臨時禁制令，並將案件提交至3名法官組成的小組加快審理。

紐約市教育部門發言人菲爾森（Danielle Filson）早前表示，希望法庭能在本周作出判決。菲爾森指當局相信強制措施可有效保護教職員和學生，相信一旦在法庭呈交相關證據後，可繼續推行強制接種疫苗措施。

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《紐約郵報》指，紐約市教育部門上周六（25日）去信學校校長，指強制接種疫苗的規定可能在稍後時間生效，提醒校方應繼續為此做準備。

當地截至上周五，約有82%的公立學校教職員完成接種疫苗，包括88%的老師。但教育界工會警告倘強制措施生效，紐約市或會缺少多達1萬名教職員。

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責任編輯：鄭錦玲